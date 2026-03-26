Поліцеський на місці стрілянини в Одесі 25 березня

Чоловік, який напередодні ввечері відкрив стрілянину по патрульних в Одесі, загинув під час затримання. Про це вранці 26 березня повідомили в патрульній поліції.

За інформацією правоохоронців, 45-річний одесит перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Під час перевірки документів він почав стріляти з автомата по поліцейських і втік на автомобілі. Унаслідок цього двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень.

Для його затримання в області оголосили спеціальну поліцейську операцію. Згодом правоохоронці встановили, що чоловік переховується в недобудованій будівлі.

Затримання стрільця в Одесі

«Під час перемовин чоловік з третього поверху почав стріляти по поліцейських, у відповідь бійці підрозділу КОРД також відкрили вогонь. Фігурант загинув», – зазначили в поліції.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Про інцидент поінформували ДБР і прокуратуру.

