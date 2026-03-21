50-річний чоловік перебував у СЗЧ

У Словʼянську Донецької області затримали 50-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві поліцейського. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

У суботу, 21 березня, до поліцейських звернулися місцеві жителі, які повідомили, що бачили чоловіка, схожого на зловмисника, який перебував у розшуку.

«У ході ретельного обстеження території можливого перебування зловмисника його було затримано. Операцію провели оперативники управління карного розшуку спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД та кінологами», – йдеться у повідомленні поліції.

Під час затримання у чоловіка вилучили докази, що свідчать про його причетність до злочину. Йдеться, зокрема, про вогнепальну зброю. Також правоохоронці встановили, що раніше затриманий вже притягувався до кримінальної відповідальності, а під час вбивства поліцейського перебував у СЗЧ (самовільне залишення частини).

Затриманому оголосили підозри у вбивстві правоохоронця (ст. 348 ККУ), викраденні вогнепальної зброї (ст. 262 ККУ) та незаконному поводженні з вогнепальною зброєю (ст. 263). Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне увʼязнення.

Нагадаємо, 19 березня під час перевірки документів 50-річний чоловік відкрив вогонь по поліцейському. 41-річний капітан поліції Олег Захаренко отримав кілька вогнепальних поранень та загинув на місці події. Правоохоронці оголосили у розшук місцевого жителя Євгена Фоменка, якого підозрювали у нападі на поліцейського.

Капітан поліції Олег Захаренко, який загинув під час виконання службових обовʼязків

У суботу, 21 березня, у Словʼянську попрощалися з загиблим внаслідок стрілянини правоохоронцем. У поліції зазначили, що чоловік понад 20 років працював у органах МВС, а з 2021 року обіймав посаду старшого дільничного офіцера поліції відділу поліції № 4 (Слов’янськ) Краматорського районного управління поліції.