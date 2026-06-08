У селі Давидів біля Львова вже кілька років триває конфлікт між сільською радою та компанією «Львівський іподром», якій після роздержавлення підприємства дістались в користування кілька сотень гектарів сільськогосподарських земель.

Після децентралізаційної реформи Давидів отримав ці землі в комунальну власність та спробував зобов’язати іподром сплачувати земельний податок, проте приватне підприємство відмовилось. Коли вирішити конфлікт мирно не вдалось, сільрада взагалі вилучила ці землі з користування приватної компанії. У Давидові стверджують, що «Львівський іподром» винен їхньому бюджетові понад 2 млн грн. Натомість приватна компанія заборгованість відкидає.

Нині сільрада та компанія судяться – в судах перебувають одразу кілька справ щодо спірних земель. ZAXID.NET розповідає, в чому суть конфлікту та хто стоїть за ймовірними намірами приватизації землі.

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Від держпідприємства до приватизації

Львівський іподром – найновіший в Україні і єдиний на заході. Його створили у 1977 році як філію московського, а вже через 10 років він входив до пʼятірки провідних іподромів у Радянському Союзі. Окрім близько 89 га на вул. Стрийській у Львові, у користуванні іподрому перебувала й величезна ділянка площею понад 415 га поблизу села Черепин Давидівської громади, де діяло кормове господарство для коней з іподрому.

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На початку 90-х конярство занепало, відповідно стан львівського іподрому погіршився через брак грошей. Ситуацію покращив візит Папи Римського Івана Павла ІІ у 2001 році – саме на іподромі він провів найбільшу за кількістю людей літургію.

Через проблеми з фінансуванням у 2007 році президент Віктор Ющенко доручив Кабміну розробити механізм і передати іподром у комунальну власність Львова. Цю територію планували використати в межах підготовки міста до Євро-2012, хоч працівники підприємства протестувати проти його роздержавлення. Зокрема, через іподром мав проходити пішохідний перехід до майбутнього стадіону.

На тлі протестів у 2009 році Фонд держмайна передав цілісний майновий комплекс ДП «Львівський іподром» трудовому колективу в оренду на 25 років разом із усіма землями. Ще тоді Львівська міська рада застерігала, що таке рішення призведе до приватизації держпідприємства. Зрештою так і сталося.

У 2010 році Мінсоцполітики реорганізувало держпідприємство у закрите акціонерне товариство, а у 2011 році перетворили на ПрАТ. У 2011 році вже приватне підприємство «Львівський іподром» завдяки депутатам від «Свободи», які пролобіювали це рішення, отримало від міської ради дозвіл на користування понад 70 га вул. Стрийській та оренду на 10 років. Більшість цих земель мали сільськогосподарське призначення, однак 13 га цим рішенням були відведенні під житлову забудову.

Брама «Львівського іподрому», фото з відкритих джерел

У 2025 році Львівстка міська рада напрацювала проєкти ухвал про скасування права користування Львівському іподрому земельними ділянками на вул. Стрийській, 133. Як вказано у пояснювальній записці до ухвали, з 2011 року компанія користувалась землями іподрому, але так і не уклала відповідні договори з міською радою. Крім цього, у 2025 році Фонд держмайна надіслав ЛМР лист, яким повідомив, що оренда майна іподрому завершилась у липні 2024 року й цей договір із компанією не поновлювали. Тож депутати забрали з користування ПАТ «Львівський іподром» ділянки на Стрийській.

Навіщо платити, якщо можна не платити

У 1980 році Пустомитівська районна рада передала тоді ще Львівському державному іподрому в безстрокове і безоплатне користування 900 га сільськогосподарських земель по всій області. Серед них – кілька земельних ділянок загальною площею 415,2 га поблизу села Черепин, які досі обліковуються за ПрАТ «Львівський іподром».

Як розповів ZAXID.NET колишній сільський голова Давидова Віталій Дяків, фактично ці землі перебували поза межами населеного пункту та були в державній власності. Через реформу децентралізації, у 2018 році Кабмін зобовʼязав зокрема і сільраду Давидова інвентаризувати всі землі сільськогосподарського призначення і перевести їх із державної в комунальну власність.

«Цю землю підприємство не використовувало ще з радянських часів, але юридично вона була в їх користуванні. При цьому, іподром не мав ані правовстановлюючих документів, ані відмірених меж. До 2016-2017 років ці землі перебували поза межами населеного пункту», – розповів ZAXID.NET Віталій Дяків.

У 2019 році наказом Держгеокадастру в комунальну власність Давидівської сільради передали 14 ділянок, що перебувають у постійному користуванні «Львівського іподрому». Після цього сільрада розробила документи на позначення цієї землі в натурі та звернулась до іподрому із запитом про сплату земельного податку. Через відмову погасити борг, 2024 року на сесії сільської ради ухвалили рішення про припинення права користування цими землями для іподрому та стягнення боргу за земельний податок.

«Власники іподрому вирішили, що вони мають отримати ці землі в приватну власність без аукціону лише через те, що вони є правонаступниками державного підприємства. Їхня основна ціль – отримати ці землі без аукціону і без викупу в громади. Вони прикриваються тим, що їм ці землі необхідні для обслуговування іподрому, але всі знають, в якому він зараз стані», – каже Віталій Дяків.

Він додає, що останні кілька років ці землі обробляли різні фермери, які напряму домовились із власниками іподрому про суборенду, а відколи почались судові процеси – ділянки фактично пустують.

Продаж такої величезної ділянки з аукціону міг би принести гроші в бюджет громади Давидова. Судячи з профільних сайтів з продажу нерухомості, мова йде про кілька сотень тисяч доларів.

«Їх можна зрозуміти, бо для чого платити, якщо вони ніколи не платили і можна не платити й далі», – каже колишній голова Давидова.

Суд став на бік іподрому

У судах нині перебувають кілька справ, що стосуються спірних земель поблизу Давидова. Зокрема, «Львівський іподром» через Верховний Суд оскаржив рішення Давидівської сільради про припинення права користування ділянками. У суді компанія стверджувала, що розпоряджалася лише 345,43 га. Натомість Давидівська сільрада наголошувала, що має докази використання приватним товариством саме на 415,2 га.

Окрім того, «Львівський іподром» наголошував у суді, що у нього взагалі немає підстав платити податки Давидову. Зокрема, через інвентаризацію Держгеокадастром земель у 2018 році, яку ПрАТ вважав неправомірною, а також невизнання сільрадою права постійного користування землею за компанією.

Іще у суді перебуває позов іподрому про визнання права постійного користування цими землями. Провадження у цій справі було зупинене до рішення Верховного Суду у справі про анулювання сільрадою компанії постійного користування землями між Черепином і Давидовом.

Приблизне розташування спірної землі, світлина ZAXID.NET

Із землями іподрому на вул. Стрийській у Львові також є проблеми. 2018 року поліція повідомляла про викриття посадовців іподрому на незаконному виведенні підприємства з державної власності і приватизацію. За цим фактом відкриті кілька кримінальних проваджень. Ще у 2016 році за клопотанням слідчого Державна фінансова інспекція проводила ревізію фінансово-господарської діяльності Регіонального відділення Фонду Держмайна у Львівській області щодо законності передачі майна іподрому трудовому колективу. Судячи з оприлюднених ухвал суду, ця справа вже закрита.

Ще одне кримінальне провадження відкрили у 2021 році. Воно стосується будівництва майстерень на території іподрому на вул. Стрийській та незаконну реєстрацію права власності. Із матеріалів справи можна зрозуміти, що незаконну реєстрацію здійснило ТзОВ «Тімрент», засновником якої вказаний мешканець Солонки Іван Тара. Він отримав підозру за ст. 197-1 та ст. 364-1 ККУ. Наразі ця справа перебуває у Сихівському районному суді.

Cui bono?

Офіційно ПрАТ «Львівський іподром» заснували Роман Височанський, Микола Стець та Олег Магулка. Бенефіціарами компанії, тобто її контролерами, є Височанський і Стець, згідно з даними аналітичної системи YouControl. Проте за усіма ними може стояти людина, яка має доволі значний політичний та економічний вплив в Україні, особливо – у західному регіоні.

Роман Височанський разом із батьком Володимиром є давніми бізнес-партнерами львівсько-київського бізнесмена та політика Ігоря Кривецького. Зокрема, Володимир Височанський був директором ТзОВ «Узлісся», яке керує масштабним відпочинковим комплексом Кривецького Edem Resort у селі Стрілки біля Львова. Роман Височанський був частим гостем ефірів підконтрольного Кривецькому каналу НТА, де його представляли як юриста ГО «Розвиток громади», яке також фінансував бізнесмен.

У застосунку Getcontact (дає змогу подивитися, як певний номер записаний в адресній книзі інших користувачів) номер Романа Височанського позначений зокрема як «Помічник І.І. Кривецького», «Юрист Ігора Ігоровича», «Юрист Кривецького» тощо.

Ще один засновник «Львівського іподрому» – Микола Стець – був багаторічним директором іподрому як державного підприємства, а згодом отримав частку в приватному акціонерному товаристві. Третій засновник – Олег Магулка також є бізнес-партнером Ігоря Кривецького, зокрема через ГО «Здорова Галичина», відоме скандалом із приватизацією клубу «Романтик» у львівському Парку культури. Олег Магулка був директором готелю «Жорж», який також належить родині Кривецьких.

Окрім того, родина Височанських, Стець та Кривецький – земляки, усі вони є вихідцями з села Мохнате на Стрийщині.

Ігор Кривецький – член політичної ради та головний спонсор партії «Свобода», у 2012-2014 рр. був народним депутатом від цієї партії. Перед тим – депутатом Львівської обласної ради. Разом з родиною та партнерами він володіє чималою кількістю нерухомості та кількома бізнесами по всій Україні. У Львові це, зокрема, готель «Жорж», нічний клуб «Фешн», історична будівля на вул. Валовій, центр LvivTech.City. Окрім того – згаданий Edem Resort у Стрілках поблизу Бібрки, частка у відомому одеському ресторані «Дача», 5-зірковий готель Edem Kyiv у Конча-Заспі біля Києва та інші об’єкти. Бізнесмен також має інтереси у аграрному та видобувному (літій) бізнесі.

У 2019 році він посів другу сходинку у рейтингу найвпливовіших людей Львова від НВ. Раніше львівська газета «Експрес» називала його «авторитетом на прізвисько Пупс» та писала про те, що бізнесмен нібито займався рекетом у 1990-х роках. Ігор Кривецький заперечував цю інформацію, стверджував, що вона є наклепницькою та позивався проти медіа з вимогами спростування.

Останні роки, після згасання активної діяльності «Свободи», Ігор Кривецький почав опікуватися політичним проєктом «Україна понад усе». Хоча у численних інтерв’ю бізнесмен називає цей проєкт «високосвідомим ідеологічним шляхом», який згодом може перетворитися на партію (тут і тут). Керівником або засновником у двох громадських організаціях та одному благодійному фонді з ключовою назвою «Україна понад усе» є згаданий вище Роман Височанський, йдеться на порталі YouControl.

Ігор Кривецький і Роман Височанський, колаж ZAXID.NET

Височанський також контролює 50% у «Західній етанольній групі» та «Хоростківському спиртовому заводі» – компаніях, що займаються дистиляцією та ректифікацією спирту, виготовленням біоетанолу та інших органічних хімічних речовин. Медіа раніше повідомляли про інтереси Ігоря Кривецького у спиртовому бізнесі (наприклад, тут і тут).

Позиція учасників суперечки

У Давидівській сільській раді ZAXID.NET повідомили, що згідно з їхніми розрахунками «Львівській іподром» заборгував їм за користування ділянками понад 2 млн грн. Цей борг за період, відколи землі передали Давидівській громаді, уточнили там. Оскільки підприємство не погасило боргу, сільська рада позивалася до нього з вимогами стягнути ці гроші примусово.

«У першій інстанції, це був господарський суд, нам було відмовлено у задоволені позову. А апеляція вже переглянула рішення першої інстанції та дослідила це питання загалом. Вона фактично визнала заборгованість, бо була реальна несплата земельного податку. Однак апеляція вважає, що не ми мали би бути стягувачами цього податку, а управління Державної податкової служби у Львівській області», – розповів ZAXID.NET голова юридичного відділу Давидівської сільради Роман Феданяк. Він додав, що сільська рада після того, як рішення апеляційної інстанції набуло чинності, звернулася до обласної податкової з листом про нарахування боргу для «Львівського іподрому». Однак, за кілька місяців справа не зрушила з місця і сільрада досі чекає на реакцію податкової, каже юрист.

«Законодавець зобов’язує в будь-якому разі, якщо ти є законним користувачем, платити земельний податок. І варіанту якогось іншого немає», – наголосив голова юридичного відділу. Тож у сільраді наразі не полишають надії отримати понад 2 млн грн до власного бюджету.

ZAXID.NET звернувся по коментар щодо ситуації до бенефіціара «Львівського іподрому» Романа Височанського. Він фактично відмовився обговорювати з медіа земельну і податкову суперечку з Давидівською сільською радою. Також він проігнорував запитання про можливий контроль над «Львівським іподромом» з боку Ігоря Кривецького та про плани компанії щодо подальшого використання землі. Водночас Роман Височанський зазначив, що ПрАТ не визнає користування 415-ма гектарами, як на цьому наполягає сільрада. Бізнесмен додав, що всі свої борги перед давидівською громадою вони сплатили.

Що каже податкова?

Обласна податкова стверджує, що ПрАТ «Львівський іподром» загалом не має заборгованості.

«По ПрАТ “Львівський іподром” відсутня податкова заборгованість, недоїмка зі сплати єдиного внеску, інша заборгованість з платежів, у тому числі розстрочена, відстрочена, реструктуризована, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи», – йдеться у письмовій відповіді Головного управління Державної податкової служби у Львівській області на запит ZAXID.NET.

У податковій повідомили, що до них у грудні 2025-го та січні 2026-го надходили листи від Давидівської сільради щодо сплати «Львівським іподромом» земельного податку. У відповідь управління запросило у сільради дані щодо земельних ділянок, які перебувають у власності або користуванні іподрому.

«За результатами розгляду зазначеного запиту отримано відповідь – Давидівською сільською радою з метою отримання повної та достовірної інформації про земельні ділянки ПрАТ “Львівський іподром” направлено звернення до Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. Після отримання запитуваної інформації буде повідомлено додатково», – зазначили у податковій і додали, що станом на 1 червня інформації щодо земельних ділянок від сільради вони не отримали.

«Головним управлінням ДПС у Львівській області 4 червня 2026 року повторно скеровано запит у Давидівську сільську раду щодо надання інформації щодо земельних ділянок ПрАТ “Львівський іподром”», – йдеться у відповіді на запит.

Цікавим збігом у цій історії є те, що в обласному управлінні ДПС працює родич одного з власників «Львівського іподрому». Йдеться про родича, найімовірніше сина, бенефіціара компанії та ексдиректора державного іподрому Миколи Стеця. Згідно з даними реєстру електронних декларацій НАЗК, в ГУ ДПС у Львівській області на керівній посаді працює Володимир Стець, що зареєстрований у згаданому вище селі Мохнате. Він є начальником одного з відділів управління оподаткування юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області. Саме це управління адмініструє податки бізнесу (ТзОВ, ПрАТ, інших підприємств та установ). Володимир Стець, зокрема, займається платниками податків у галузі переробної промисловості. Посадовець, як йдеться в його декларації за 2025 рік, має спільне майно з Миколою Стецем у селі Мохнате, а його дружина задекларувала корпоративні права у ПрАТ «Львівський іподром» вартістю 2000 грн.

В обласній податковій визнали можливий конфлікт інтересів податківця, проте наголосили, що Володимир Стець як посадовець ГУ ДПС жодного разу не брав участі у справах «Львівського іподрому». Там зазначили, що конфлікт інтересів було врегульовано ще у грудні 2024 року «шляхом застосування зовнішнього контролю». Це фактично означає, що можливі рішення податківця щодо податків іподрому перевірятиме або узгоджуватиме керівник його підрозділу чи інша уповноважений посадовець ГУ ДПС.