У Косово зняли прапор України

У столиці Косово Пріштіни зняли банер із прапором України. Про це заявив мер міста Перпарім Рама. За його словами, цей жест – реакція на заяву Володимира Зеленського щодо позиції України про невизнання незалежності Косово, яку президент озвучив під час зустрічі із сербським колегою Александром Вучичем.

Вдень у неділю, 9 серпня, мер Пріштіни Перпарім Рама опублікував відео, на якому видно, як із фасаду будівлі у столиці Косово демонтують банер із прапором України.

«Державу Косово потрібно поважати. Наша емпатія та солідарність завжди будуть з народами, які стикаються з війною, насильством та переслідуваннями. Тому що ми, краще за багатьох інших, знаємо, що означає боротися за свободу, гідність та право на існування як держави. Але жодна справа та жодна політика не можуть бути побудовані на применшенні державності Косово та жертви його народу. Коли Косово не поважають, наша реакція завжди має бути однаковою: повага взаємна», – написав Перпарім Рама.

Таким чином Перпарім Рама прокоментував заяву Володимира Зеленського, яка пролунала під час зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді. Під час спільної пресконференції президентів Володимира Зеленського запитали, чи може Сербія «розраховувати на міцну позицію України в тому, що стосується невизнання односторонньо проголошеної незалежності Косово». Володимир Зеленський відповів ствердно.

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«Наша позиція щодо того, що ви сказали, про одностороннє проголошення незалежності Косово, залишається незмінною. Ми завжди це підкреслювали, і політика України не змінилася. Так само ми вдячні партнерам за повагу до територіальної цілісності і суверенітету України, включно, безумовно, з приналежністю Криму Україні. Ця позиція Сербії також незмінна, зокрема в Генеральній Асамблеї ООН», – заявив Володимир Зеленський.

Республіка Косово – держава на Балканському півострові, яка 17 лютого 2008 року в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії після війни в 1998–1999 роках. Незалежність Косово визнали понад 100 держав, зокрема США та більшість країн Європи. Водночас її не визнають Україна та Сербія. У Косово проживає близько 1,6 млн людей, більшість із яких – албанці.

У серпні 2022 року на сайті Верховної Ради зареєстрували проєкт постанови про визнання державного суверенітету та незалежності Республіки Косово, ініціатором якого був народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. Однак документ так і не був розглянутий.