Президент Сербії віддав наказ армії підвищити бойову готовність до найвищого рівня

Президент Сербії Александр Вучич 26 травня підписав указ про приведення підрозділів сербських збройних сил до бойової готовності найвищого рівня. Про це пише «Європейська правда».

Згідно з указом, Вучич наказав військам терміново рухатися в напрямку адмінмежі з Косовом і Метохією. Міністр оборони Сербії Мілош Вучевич заявив, що армія виконає наказ сербського президента Вучича.

«Кілька хвилин тому президент віддав наказ армії підвищити бойову готовність до найвищого рівня. Армія почала свою діяльність, те, що робить Курті [прем’єр Косова], веде нас до червоних ліній, це вже не гра, це загрожує безпеці всіх людей, які проживають у цих районах», – сказав Вучевич.

Причина таких дій – «неспокійна ситуація на півночі Косова», де десятки косовських сербів зібралися на протести, щоб не допустити нових мерів-албанців, які склали присягу, до виконання своїх обов'язків. Серби бойкотують останні вибори у Косові та вважають їх результат нелегітимним. Протестувальники збудували барикади, які не дозволяли новим мерам увійти до муніципальних будівель. Біля адмінбудівлі муніципалітету Лепосавич було помічено важку техніку.

Згодом косовська поліція почала розганяти сербських протестувальників за допомогою сльозогінного газу, на місці було чути постріли та вибухи, лунала сирена. Поліція оголосила, що допомагає новообраним мерам реалізувати своє право працювати в офіційних муніципальних будівлях.