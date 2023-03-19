Вучич відмовився підписувати угоду про нормалізацію відносин з Косовом на яку погодився напередодні

У неділю, 19 березня, президент Сербії Александар Вучич заявив, що не підпише жодної угоди з Косовом. Це сталося на наступний день після того, як він та прем’єр-міністр Косова Альбін Курті на зустрічі з представниками ЄС на озерному курорті в Північній Македонії погодили кроки з нормалізації відносин на зустрічі, які підтримує Захід, повідомляє Reuters.

«Я не хотів підписувати ні угоду про імплементаційний додаток минулої ночі, ні угоду, яку підтримує ЄС. Я не хочу підписувати жодних міжнародних юридично зобов’язуючих документів з Косово, тому що Сербія не визнає його незалежність», – пояснив Вучич.

Водночас він зазначив, що Сербія «хоче мати нормальні відносини з Косово».

«Ми хочемо подорожувати, ми хочемо вести бізнес, ви не можете жити ізольовано за 100-метровими стінами», – сказав Вучич.

Про що йшлося в угоді?

Альбін Курті після домовленості 18 березня заявив, що є підстави говорити про визнання Косова. Згідно з усною угодою, Косово зобов’язалося надати більшу автономію територіям із сербським населенням. Своєю чергою Сербія погодилося не блокувати членство Косова в міжнародних організаціях. Європейський Союз підтримав такі рішення й пообіцяв донорську конференцію з метою створення пакета інвестиційної та фінансової допомоги для обох країн. Також країни ЄС заявили, що виділення фінансової допомоги залежатиме від кроків обох країн для покращення зв’язків.

Нагадаємо, що Косово, понад 90% населення якого становлять етнічні албанці, проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Белград до цього часу вважає його частиною Сербії. Незалежність Косова не визнали кілька членів Євросоюзу, Росія, Китай та Україна. США та більшість країн ЄС, серед яких і Німеччина, визнають незалежність Косова. Загалом незалежність Косова визнали понад сто країн світу.

У Верховній Раді у серпні 2022 року було зареєстровано проект постанови «Про визнання державного суверенітету та незалежності Республіки Косово».