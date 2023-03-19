Президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косова Альбін Курті провели переговори у Північній Македонії

Президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Косова Альбін Курті на переговорах у Північній Македонії погодили угоду про нормалізацію відносин між Белградом і Приштиною. Про це повідомив високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, Косово і Сербія погодили імплементаційний додаток до угоди про послідовність дій щодо нормалізації відносин.

«Сторони повністю зобов'язалися дотримуватися всіх статей угоди і виконувати свої зобов'язання оперативно і добросовісно», – написав Жозеп Боррель у Twitter.

Він додав, що першим кроком процесу нормалізації відносин має стати надання сербам у Косові права самоврядування.

Як повідомила агенція Reuters, переговори тривали близько 12 годин. На прес-конференції за підсумками переговорів Александар Вучич заявив, що сторони досягнули згоди не за всіма пунктами. Альбін Курті своєю чергою заявив журналістам, що угода – це «де-факто визнання між Косово та Сербією».

«Косово та Сербія визнають, що будь-яке недотримання ними зобов’язань за угодою, додатком [про імплементацію] або минулими угодами про діалог може мати прямі негативні наслідки для їхніх відповідних процесів вступу до ЄС та фінансової допомоги, яку вони отримують від ЄС», – йдеться в ухваленому рішенні.

Нагадаємо, що Косово, 90% населення якого становлять етнічні албанці, після війни у 1998-1999 роках перебував під управлінням міжнародної адміністрації. У 2008 році ця колишня сербська провінція в односторонньому порядку проголосила незалежність. З того часу незалежність Косово визнали понад 90 країн світу, у тому числі США і більшість держав Євросоюзу. Сербія незалежності Косова не визнає.

27 лютого на зустрічі у Брюсселі Альбін Курті та Александар Вучич схвалили угоду про нормалізацію відносин між країнами, проєкт якої запропонувала Німеччина та Франція. Вона передбачає добросусідські та рівноправні відносини між країнами, визнання територіальної цілісності, розвиток двосторонньої співпраці в різних галузях.