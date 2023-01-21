Президент Сербії Александр Вучич

Президент Сербії Александр Вучич заявив, що готовий прийняти концепцію угоди про нормалізацію відносин із Косово, яку раніше запропонували Франція та Німеччина. Про це він сказав після зустрічі із представниками ЄС, США, Франції, Німеччини та Італії, пише «Європейська правда» з посиланням на N1.

За словами сербського президента, найближчим часом він проведе консультації з членами уряду, парламенту та всіма важливими громадськими групами.

Вучич зазначив, що «ми готові прийняти концепцію та працюємо над реалізацією запропонованої угоди».

«Звичайно, я не можу про це говорити, тому що пропозиція не є публічною», – сказав Вучич наголосивши, що він виявив «усю стурбованість і застереження щодо одного важливого питання».

Президент Сербії оцінив, що «сьогодні була дуже важка, мабуть, найважча розмова, яка у нас була».

«У чому ми згодні, то це в тому, що заморожений конфлікт не є рішенням, і що коли у вас є заморожений конфлікт, це лише питання часу, коли хтось його розморозить, і безвідповідальні люди зруйнують мир і стабільність на всіх Західних. Балканах», – сказав він.

Нагадаємо, що Косово, де 90 відсотків населення якого становлять етнічні албанці, після війни 1998-1999 років перебував під управлінням міжнародної адміністрації. У 2008 році ця колишня сербська провінція в односторонньому порядку проголосила незалежність. З того часу незалежність Косово визнали понад 90 країн світу, у тому числі США і більшість держав Євросоюзу. Сербія, однак, не визнає незалежності Косова.