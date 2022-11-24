Сербія та Косово вирішили проблему автомобільних номерів дипломатичним шляхом, уклавши угоду. Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

«Домовленість досягнута! Дуже радий повідомити, що головні переговірники між Косово та Сербією за посередництва ЄС домовилися про заходи, які дозволять уникнути подальшої ескалації та повністю сконцентруватися на пропозиції щодо нормалізації відносин між країнами», – повідомив Боррель.

Сербія припинить видачу номерних знаків з назвами косовських міст, а Косово припинить подальші дії, пов'язані з перереєстрацією транспортних засобів.

Я запрошу сторони найближчими днями обговорити наступні кроки. Угоду досягнуто у Брюсселі за посередництва Євросоюзу.

31 липня напруженість між Косовом та Сербією загострилася на тлі набуття чинності постанови косовського уряду про перереєстрацію номерних знаків та документів, які видавали в Сербії.

Косово оголосило, що для в’їзду на свою територію почне вимагати від громадян Сербії отримувати тимчасові посвідчення особи – так само як робить Сербія для осіб із косовськими документами. Сербія, яка не визнає незалежність Косова та вважає його своєю територією, не визнає і його права щодо реєстрації таких документів.

На тлі цього рішення етнічні серби на півночі Косова заблокували дороги біля прикордонних переходів «Брняк» та «Яріньє». Пізніше влада Косова вирішила на місяць відкласти рішення, через яке протестують серби, за умови, що ті мають розібрати барикади до кінця доби.