Мотоцикліст загинув на місці ДТП

У Львові вранці, у суботу, 8 серпня сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув 18-річний мотоцикліст. Поліція відкрила кримінальне провадження та встановлює обставини аварії.

ДТП сталася близько 08:20 на вул. Луганській. Поліція повідомила, що зіткнулися автомобіль Volkswagen Tiguan, за кермом якого перебував 39-річний житель Львівського району, та мотоцикл Honda CB 500S, яким керував 18-річний львів'янин. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.

За фактом аварії слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП.