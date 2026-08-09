Нафтовий танкер уразили в акваторії Чорного моря

У Чорному морі в ніч на неділю, 9 серпня, українські військові уразили три російські судна, які, за попередніми даними, належать до «тіньового флоту» Росії. Серед них – нафтовий танкер та два суховантажі. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт «Мадяр» Бровді.

«Впольовано 3 судна тіньового флоту РФ у Чорному морі (1 танкер та 2 суховантажі)», – написав він.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

За словами Бровді, нафтовий танкер уразили в акваторії Чорного моря оператори 413-го окремого полку СБС «Рейд». Ще два судна-суховантажі атакували спільно оператори «Рейду» та 412-ї окремої бригади СБС «Nemesis».

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Інших деталей щодо характеру пошкоджень суден та наслідків атаки командувач СБС наразі не повідомив.

Нагадаємо, 6 серпня українські дрони атакували порт у тимчасово окупованій Керчі. Внаслідок удару, за інформацією СБУ, пошкоджень зазнали два патрульні кораблі проєкту 10410 «Світляк» берегової охорони ФСБ РФ – «Балаклава» та «Керч».