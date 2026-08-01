Судно «Яніна» затонуло за 130 морських миль від Новоросійська

У ніч на суботу, 1 серпня, українські дрони атакували контейнеровоз «Яніна», який належить компанії з групи «Росатому». Російські пропагандистські медіа з посиланням на голову «Росатому» Алєксєя Ліхачова повідомили, що судно затонуло. Згодом потоплення судна підтвердив президент України Володимир Зеленський.

За словами Ліхачова, морські безпілотники атакували судно «Яніна» за 130 морських миль від Новоросійська. Внаслідок атаки судно пішло на дно.

Водночас очільник «Росатому» заявив, що екіпаж з 17 людей нібито вдалося евакуювати. За його словами, у рятувальній операції брали участь морська авіація Чорноморського флоту Росії, а також екіпаж судна Delphinus, що йшов до Новоросійська під прапором Камеруну.

«Підкреслю – це був звичайний мирний контейнеровоз, який ішов у міжнародних водах і перевозив цивільну продукцію — від заморожених продуктів до будівельних та оздоблювальних матеріалів», – заявив Ліхачов.

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Ураження російського контейнеровоза підтвердив президент України Володимир Зеленський. Він оприлюднив відео, на якому видно момент ураження корабля морським дроном. Втім, зауважимо, що на кадрах, оприлюднених президентом, видно не судно «Яніна», а нафтовий танкер Bourda.

«Цієї ночі було застосування мідлстрайків – є ураження в акваторії Чорного та Азовського морів. Також уражено підсанкційний російський контейнеровоз Yanina, що йшов під російським прапором і мав місткість понад 100 тис. т. Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно», – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, судно «Яніна» побудували у 2005 році. Контейнеровоз зареєстрований у Владівостоці та ходить під російським прапором. Корабель належить компанії FESCO, яка входить до групи «Росатому», активно залученого до війни проти України. FESCO відіграє значну роль у зв'язку Далекого Сходу Росії з основними комерційними центрами Азійсько-тихоокеанського регіону.