Трактор перекинувся під час польових робіт

У п’ятницю, 31 липня, на Львівщині під час польових робіт загинув тракторист. Подія сталась близько 20:10 в полі поблизу одного з сіл Дрогобицького району. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, під час польових робіт трактор YTO 244, яким керував 79-річний місцевий мешканець, перекинувся. Водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.