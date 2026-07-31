У Києві тисячі учасників вимагають поновити Михайла Федорова на посаді міністра оборони, а також закликають до реформ

У Києві тисячі людей вийшли на мітинг на підтримку ексміністра оборони Михайла Федорова. Учасники акції вимагають реформ в оборонному відомстві, поновлення Федорова на посаді міністра, а також відвертої комунікації між владою та українцями, передає «Українська правда».

Учасники мирної акції зібралися о 19:00 у парку Тараса Шевченка. Вони вшанували загиблих у російсько-українській війні хвилиною мовчання та виконали Державний гімн України. Після цього люди вирушили ходою до Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Ходу очолювали учасники з великим плакатом із написом «Федоров МО». Мітингувальники вигукували гасла на підтримку Михайла Федорова та закликали поновити його на посаді міністра оборони. Зокрема, вони скандували: «Федоров!», «Нам не все одно!», «Зіпсували – виправляйте!».

Ветеран Дмитро Козятинський, який бере участь у мітингах з 16 липня та закликає долучатися інших українців, наголосив, що мета мирної акції – домогтися від влади прямої комунікації, впровадження реформ, а також «щоб Україна змогла з цієї ситуації вийти сильнішою».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Такі ж акції відбулися у Львові, Дніпрі, Миколаєві, Одесі, Ужгороді, Івано-Франківську та Полтаві.

Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що Михайло Федоров залишає посаду міністра оборони за рішенням президента Володимира Зеленського. Спочатку повідомлялося, що причиною звільнення Федорова став його конфлікт із тодішнім Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Відставка Федорова спричинила масові протести по всій Україні. Окрім вимоги поновити його на посаді, мітингувальники також закликали звільнити Олександра Сирського з посади головнокомандувача. 21 липня Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського й призначив на посаду Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого. Водночас Михайлу Федорову президент запропонував кілька посад замість портфеля міністра оборони, одна з них – віцепрем'єр-міністр з військових інновацій. Своєю чергою Михайло Федоров заявив, що погодиться лише на посаду міністра оборони.

Водночас «Українська правда» та керівник фонду «Повернись живим», член Наглядової ради державного підприємства Міноборони «Агенція оборонних закупівель» Тарас Чмут повʼязали відставку Федорова з його ініціативою впровадити прозору систему оборонних закупівель. Згодом і сам Михайло Федоров підтвердив цю версію в інтерв'ю «Українській правді».

З 17 липня обовʼязи міністра оборони виконує генерал-майор СБУ Євгеній Хмара.