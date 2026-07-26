УП назвала причини звільнення Михайла Федорова з посади міністр оборони

До звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони може бути причетний голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Зокрема, його усунення з відомства, ймовірно, повʼязане із запровадженими змінами у сфері оборонних закупівель. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

Джерела «Української правди» у політичних колах розповіли, що Михайло Федоров ще на посаді міністра цифрової трансформації допоміг не допустити позбавлення незалежності НАБУ та САП, що суперечило інтересам тодішнього голови Офісу президента Андрія Єрмака. Зрештою антикорупційним органам повернули повноваження, після чого Єрмак отримав підозру у легалізації понад 460 млн грн.

Після звільнення Єрмака президент розглядав кандидатуру Михайла Федорова на посаду керівника Офісу президента. Водночас, за даними «Української правди», проти призначення Федорова виступали і Андрій Єрмак, і Давид Арахамія. Однією з ключових причин, за даними джерел видання, були побоювання, що Михайло Федоров матиме значний вплив усередині президентської команди та згодом може захотіти балотуватися на посаду президента.

У лютому 2026 року Володимир Зеленський призначив Михайла Федорова на посаду міністра оборони. УП зауважує, що після цього призначення Федоров дав низку інтервʼю, а також публічно обговорював проблеми з корупцією в міністерстві та шляхи її подолання. Зростання особистого рейтингу Михайла Федорова викликало занепокоєння у представників політичної верхівки.

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«На той момент, як стверджує член команди Федорова, міністра вже декілька разів просили підтвердити, що він не збирається у президенти», – зауважує УП.

Іншим фактором, за інформацією видання, стали зміни у сфері оборонних закупівель. Михайло Федоров перевів закупівлі на прозорі тендери, через що частина виробників зброї та пов'язаних із ними впливових політиків втратила значні контракти. Йдеться, зокрема, про оборонну компанію Fire Point, яку повʼязують із другом та бізнес-партнером президента Тимуром Міндічем. За даними джерел УП, компанія розраховувала отримати 80% замовлень на безпілотники дальністю понад 250 км, але отримала лише 25%.

«Виробники зброї втрачали десятки, іноді сотні мільйонів доларів. Ви, якщо дізнаєтесь, хто стоїть за найбільшими виробниками... Там немає випадкових людей. Всі майже пов'язані з політикою», – цитує УП представника Міноборони.

При цьому видання зазначає, що одним із найбільших покровителів виробників зброї у команді Федорова вважають Давида Арахамію, який після змін в оборонних закупівлях «почав просити за "зброярів"». За даними УП, Арахамія мав конфлікт із Михайлом Федоровим ще під час його роботи на посаді міністра цифрової трансформації, який загострився після переходу Федорова до Міноборони.

Співрозмовники УП серед політиків також розповіли, що Андрій Єрмак і Давид Арахамія зустрічалися напередодні звільнення Федорова. За словами джерел видання, після кадрових змін обидва вихвалялися своєю причетністю до його відставки.

Крім того, Давид Арахамія після початку протестів проти відставки Федорова проводив зустрічі з представниками громадянського суспільства, заявляючи, що «Міша планував стати президентом. Розгорнув штаби. Мітинги проплачені». Разом з тим, за даними «Української правди», у політичних колах ширяться чутки, що НАБУ та САП намагаються встановити звʼязок Давида Арахамії зі справою про зарплати депутатів у конвертах.

«Хоча як причину звільнення Федорова з посади міністра оборони президент щосили намагається видати його конфлікт з головкомом Сирським (якого вже нема на посаді головкома, а Федорова все одно чомусь не повертають у крісло міністра), але в політичному середовищі всі розуміють, що на подібні емоційні кроки перша особа (як і рік тому під час знищення НАБУ і САП) зважується, коли йдеться про особисте. А якщо врахувати, який "посадопад" з глибоко лояльних людей довелося влаштувати заради втрати Федоровим Міністерства оборони, опитані "Українською правдою" джерела в істеблішменті наголошують, що причина може бути не більше ніж одна – і це не конфлікт із Сирським», – підсумувала «Українська правда».

Водночас УП зауважує, що звільнення Федорова з посади міністра оборони лише пришвидшило його політичне зростання, на що вказує нещодавнє опитування соціологічної групи «Рейтинг». Згідно з його результатами, рівень довіри українців до ексміністра оборони лише за тиждень зріс удвічі – з 35% до 65%.

До слова, керівник фонду «Повернись живим», член Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» Тарас Чмут також повʼязав звільнення Михайла Федорова з Міноборони з його ініціативою впровадити прозору систему оборонних контрактів.

Нагадаємо, про звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони стало відомо 15 липня. Сам Федоров назвав причиною звільнення конфлікт з ексголовнокомандувачем Олександром Сирським. З 16 липня у багатьох містах України тривають мітинги на його підтримку, водночас протестувальники домоглися звільнення Сирського. 21 липня Володимир Зеленський призначив на посаду Головнокомандувача ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого. Водночас Михайлу Федорову президент запропонував кілька посад замість портфеля міністра оборони, серед них – віцепремʼєр-міністр з військових інновацій.

Своєю чергою Михайло Федоров заявив, що згоден лише на посаду міністра оборони, пояснивши, що лише так матиме достатньо повноважень для боротьби з корупцією в закупівлях, завершення трансформації української армії та реалізації операцій проти росіян.