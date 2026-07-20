Тарас Чмут зазначив, що підходи Федорова щодо перегляду держзакупівель не сподобались величезній кількості людей, які заробляли на цьому

Керівник фонду «Повернись живим», член Наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони України «Агенція оборонних закупівель» Тарас Чмут назвав три причини звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Про це Тарас Чмут розповів в інтерв’ю Роману Кравцю, опублікованому у понеділок, 20 липня.

За його словами, конфлікт Федорова із головнокомандувачем Олександром Сирським справді є однією з причин звільнення, але не основною. На думку Тараса Чмута, Федорова звільнили за перезавантаження оборонних закупівель.

«Конфлікт має місце як причина, але не є основною. Я думаю, що основна проблема – це перезавантаження системи оборонних закупівель. Це зміна підходу до того, що має купувати держава для Збройних Сил за власні кошти, за кошти партнерів, і не просто замінити фірму на фірму, виробника на виробника, а змінити весь процес», – каже Тарас Чмут.

«На жаль, багато політиків, багато поважних людей в цій країні уже давно мають великі, маленькі, середні фірми в мілтеку, в ОПК, які заробляють гроші. І підходи [Михайла Федорова – ред.] із перезавантаження закупівель величезній кількості людей не сподобались. У когось були домовленості з європейськими країнами на 300 мільйонів на ремонт танків, 500 мільйонів на якісь снаряди, ще якісь мільйони на якісь міни, боєприпаси, дрони. Всі з усіма про щось домовлялися, а Михайло цей процес зупинив. Тобто, вони [команда Михайла Федорова – ред.] спробували очолити і взяти під контроль підходи і систему державних закупівель, що, власне, і має робити Міністерство оборони. Це величезній кількості людей не сподобалось. Допускаю, що в когось наламались великі контракти, в когось пішли проблеми з поставками, і багатьом політикам це не сподобалось. І тут почалась якась велика політична гра, якісь ситуативні союзи», – вважає Тарас Чмут.

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Вже після цього додався другий фактор – конфлікт Михайла Федорова із ЗСУ та Генштабом.

«І, напевно, третій фактор – це зростаюча медійна політична вага, роль і симпатія суспільства до нього і його команди. Напевно, цих трьох причин достатньо для того, щоби президент ухвалив рішення перезавантажувати цілий уряд, щоб замінити міністра оборони, тому що парламент просто так його б не замінив, голосів би, впевнений, не було б», – додав Тарас Чмут.

Михайло Федоров очолював Міністерство оборони України упродовж шести місяців – з січня по липень 2026 року. Про його відставку стало відомо 15 липня під час масштабного перезавантаження уряду, яке раптово провів Володимир Зеленський.

Із публічної комунікації президента України стало зрозуміло, що головною причиною звільнення став системний публічний і внутрішній конфлікт між керівництвом Міноборони та Генеральним штабом ЗСУ, зокрема головнокомандувачем Олександром Сирським (хоча сам Сирський конфлікт заперечив). За словами Зеленського, сторони не змогли встановити ефективну робочу комунікацію, а ключові розбіжності стосувалися підходів до реформування оборонних закупівель, боротьби з корупцією та бачення технологічної трансформації армії. Зеленський заявив, що без нього Федоров і Сирський навіть не сідають удвох за стіл.

Звільнення Федорова, якого вважали одним із головних драйверів цифровізації війська та розвитку безпілотних систем, спровокувало хвилю обурення серед військових, волонтерів та цивільних. Наступного дня після оголошення рішення в Києві та інших великих містах України розпочалися масштабні акції протесту під гаслом «Поверніть Федорова». Мітингувальники висловлювали занепокоєння, що кадрові перестановки можуть сповільнити впровадження критично важливих технологічних рішень на фронті.

Наразі тимчасово виконувачем обов’язків міністра оборони призначено Євгенія Хмару.