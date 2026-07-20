Олександр Сирський опублікував колонку з приводу критики в його сторону

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше прокоментував повідомлення про те, що міністра оборони Михайла Федорова звільнили на тлі розбіжностей з ним. У колонці, опублікованій у понеділок, 20 липня, на сайті «Мілітарний» Сирський заявив, що дізнатися про конфлікт із Федоровим було для нього «несподіванкою».

«Для мене було несподіванкою дізнатися, що у нас із паном міністром був конфлікт. Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями», – заявив головком. Утім ця заява Сирського викликає питання. Варто нагадати, що ще 16 липня президент Володимир Зеленський, коментуючи звільнення Федорова, заявив, що без нього міністр оборони і головнокомандувач за стіл не сідають. Отже про конфлікт знали всі.

Він додав, що «буває жорстким» та перепросив у Михайла Федорова, «якщо когось чимось образив». Водночас він закликав фокусуватися на перемозі України.

«Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі. Бо є думка, важливіша за будь-які прізвища: Україна більша за Федорова, Сирського і будь-кого з нас», – написав Сирський.

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На думку головнокомандувача, коли питання щодо війни чи армії «політизується», воно спрощується до гасла, а «гаслами не ухвалюються рішення, від яких залежать життя людей». Він наголосив, що публічна драма навколо роботи армії не виграє війну.

У колонці Олександр Сирський відповів на критику щодо відсутності стратегії війни, заявивши, що це «не публічний документ і не пост у соцмережах». Водночас він заявив, що на відміну від стратегії візія перемоги тільки «малює бажане майбутнє».

«Візія — корисна річ: з візією можна побудувати стартап. Але для перемоги у війні потрібна стратегія. Візія малює бажане майбутнє. Стратегія відповідає на питання, звідки взяти резерви, снаряди, людей і час, щоб до цього майбутнього дійти», – написав головком.

Крім того, Сирський прокоментував закиди щодо «ручного керування».

«І тут же про “ручне керування”. Я служу в армії понад 40 років. Я армійська людина: я не ставлю ультиматумів своєму керівнику і не керую військами через месенджери. Мільйонна армія не керується у вотсапі. Вона керується через штаби, накази і відповідальність командирів на місцях. Одне з нещодавніх рішень: я делегував командирам корпусів повноваження, зокрема й щодо переведень військовослужбовців у межах корпусів. Це і є протилежність ручному керуванню», – заявив Сирський.

За словами Олександра Сирського, заяви щодо того, що він нібито не хоче «воювати дронами» – це «найдивніший закид» в його бік. Він нагадав, що створив Сили безпілотних систем як окремий рід військ та особисто подав президенту Зеленському кандидатуру Роберта Бровді як командувача цього роду військ.

«Людина, яка “не хоче воювати дронами”, не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем і не ставить на нього командира всупереч усім традиціям військової ієрархії», – написав Олександр Сирський.

Водночас він звернув увагу, що для роботи дронів потрібно застосовувати артилерію, міномети, ППО, РЕБ, інженерні та інші засоби. На його думку, «закуповувати треба все, а не лише те, що зараз у тренді».

«Ми не воюємо з умовною маленькою країною. Проти нас — переважаючий в усьому ворог, який воює зокрема й артилерією, і авіацією, і піхотою. Я не можу за два місяці перевести мільйонну армію “на дрони” і сказати: тепер воюємо так. Крім того, що це очевидна авантюра, будь-який експеримент такого масштабу оплачується нашими землями і нашими людьми», – наголосив Сирський.

Крім того, головнокомандувач відкинув звинувачення у просуванні лояльних кадрів, наголосивши, що підвищував та призначав низку військових нового покоління. Як приклад він навів Олега Апостола, Андрія Гнатова, Роберта Бровді, Андрія Білецького, «Редіса», «Вереса» та Євгена Карася.

«Я їх призначаю, я їх підвищую, я ними опікуюсь. Багато з цих призначень були непопулярними в системі. Я їх ухвалював, бо мій єдиний критерій — результат», – написав Сирський.

Також Олександр Сирський розкритикував нові контракти, які запропонувало Міноборони, заявивши, що за місяць роботи вони тільки демотивували військо. За його словами, нові контракти підписали тільки 2000 військових з «мільйонної армії», і водночас у ЗСУ зʼявилася «велика кількість демотивованих солдатів і офіцерів, які очікували одних умов, а отримали інші». Крім того, Сирський заявив, що очікує реформи мобілізації саме від Міноборони, оскільки це його «законодавча й адміністративна робота».

На завершення Сирський розкритикував рішення Михайла Федорова про перерозподіл зарплат військовослужбовців на закупівлю дронів та заявив, що через це виникло питання про фінансування виплат на друге півріччя 2026 року.

«Скажу прямо: зарплата солдата — не резерв для перерозподілу, а зобов’язання держави перед людьми, які щодня ризикують життям. Разом з урядом ми зараз шукаємо рішення, щоб кожен військовослужбовець отримав своє вчасно і в повному обсязі. Іншого варіанту просто не існує. Але висновок на майбутнє зробити треба: рішення про мільярди не можна ухвалювати без розрахунку наслідків для мільйона людей», – заявив Сирський.

Головнокомандувач підсумував, що «не воює з міністерством, а воює з Росією» та запевнив, що Генеральний штаб продовжує співпрацювати «з будь-яким міністром», бо «в армії не вибирають, з ким служити».

Звільнення Федорова та конфлікт з Сирським

15 липня, після зміни складу Кабміну, президент Володимир Зеленський повідомив, що внесе кандидатуру чинного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду міністра оборони України. Після цього Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду, та оприлюднив підсумки роботи своєї команди за останні шість місяців.

Під час брифінгу 16 липня Федоров заявив, що керівництво ЗСУ саботує запровадження нової контрактної системи та звинуватив Олександра Сирського у системній кризі з мобілізацією. Він також розкритикував підхід головнокомандувача до управління армією, заявивши, що замість пошуку нових рішень для перемоги той, на його думку, спровокував внутрішній конфлікт.

Коментуючи кадрові зміни в Кабміні, президент України Володимир Зеленський визнав, що причиною звільнення Михайла Федорова був конфлікт з Олександром Сирським. За словами Зеленського, проблеми на полі бою, у бригадах, з мобілізацією залишались не вирішеними.

З 16 липня по всій Україні тривають протести проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Учасники мітингів вимагають прозорих призначень до уряду, повернення на посаду Федорова та відставки Олександра Сирського з посади головкома.