Натовп скандував вимоги повернути Федорова

У п’ятницю ввечері, 17 липня, львів’яни вдруге вийшли на площу перед пам’ятником Тарасові Шевченку, щоб висловити протест проти звільнення міністра оборони Михайла Федорова. Порівняно з першим днем протестів кількість учасників значно зросла.

Ще до початку акції площа поступово заповнювалася людьми різного віку. Багато хто прийшов із власноруч намальованими плакатами, виготовленими із пакувального картону. Люди скандували «Поверніть Федорова» та «Сирського геть».

О 19:00 учасники вшанували пам'ять загиблих українських військових хвилиною мовчання. Одразу після цього на площі мітингувальники виконали гімн України.

У натовпі увагу привертали десятки плакатів із написами «Воювати мають дрони, а не люди», «Федоров — кращий міністр оборони», «Міняйте полонених, а не Федорова», «Війна не йде на канікули», «Нахіба мені система, що праює проти мене». Час від часу натовп скандував вимоги повернути Федорова на посаду та заклики до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Серед присутніх на акції був і міський голова Львова Андрій Садовий. Він прийшов разом із дружиною Катериною Кіт-Садовою та перебував серед учасників мітингу. Дружина міського голови опублікувала у фейсбуці кілька фото з мітингу.

Під час акції її учасники закликали оприлюднити причини відставки попереднього Кабінету Міністрів і представити публічний звіт про його роботу, повернути Верховній Раді, на їхню думку, визначальну роль у формуванні уряду, підтримати призначення Михайла Федорова міністром оборони, а також провести незалежний аудит діяльності головнокомандувача ЗСУ та змінити його.

Мітинг тривав кілька годин, після заходу сонця учасники ще певний час не розходились, співаючи пісень і скандуючи гасла на підтримку Федорова. Акція відбулась без порушення громадського порядку. Чимало львів’ян прийшли на мітинг із дітьми та домашніми улюбленцями.

Акції на підтримку Федорова цього вечора відбулися не лише у Львові. Люди вийшли на центральні площі більшості обласних центрів України. Найчисельніший мітинг зібрався у Києві. Українська OSINT-спільнота «Кіберборошно» повідомила, що до акції долучились мешканці у 28 містах України. Також протести відбулись у Варшаві, Празі та Кракові.

Географія мітингів на підтримку Михайла Федорова. Джерело Кіберборошно

У соціальних мережах учасники мітингу повідомляють про намір прийти на площу перед пам’ятником Шевченка у суботу, 18 липня. Такі ж заклики лунають у соцмережах в інших містах України.