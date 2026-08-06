Міноборони підтримало збереження земель Сокільницької сільської ради поблизу летовища

Міністерство оборони України підтримало вимоги Львівської міської ради щодо дотримання норм авіаційної безпеки під час забудови та використання приаеродромних територій. Суд також залучив Міноборони до розгляду справи як третю сторону. Про це повідомили у Львівській міській раді, у четвер, 6 серпня.

У міськраді зазначили, що в суді відстоюють необхідність дотримання законодавства у сфері авіаційної безпеки під час планування та використання територій поблизу львівського аеропорту.

Зокрема, йдеться про недопущення забудови з порушенням встановлених санітарно-захисних та шумових зон. У міськраді наголошують, що дотримання цих обмежень необхідне також для подальшої роботи та розвитку аеропорту як об’єкта державної інфраструктури.

Міністерство оборони підтримало позицію міськради щодо необхідності дотримання відповідних вимог авіаційної безпеки. Крім того, суд залучив відомство до справи як третю сторону.

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У червні 2026 року міністерство оборони вже виступило проти житлової забудови територій впритул до міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. У листі до Львівської міської ради перший заступник міністра оборони України Олексій Вискуб повідомив, що відомство підтримує недопущення забудови приаеродромної території львівського летовища як стратегічно важливого об’єкта.

У Міноборони пояснювали, що аеродром «Львів» є аеродромом цивільної авіації та водночас має статус аеродрому спільного використання цивільною і державною авіацією. Державна авіація виконує там завдання, пов’язані з обороноздатністю України, гуманітарною та військовою логістикою. Через це Міністерство оборони заявило про зацікавленість у розширенні спроможностей аеродрому.

Відомство також підтримало збереження земель Сокільницької сільської ради поблизу летовища вільними від житлової забудови. У Міноборони наголошували, що ці землі мають залишатися резервною територією для подальшого розвитку аеропорту, розширення аеродромної інфраструктури та можливого використання в інтересах сил безпеки й оборони держави. Водночас у міністерстві зазначили, що ці питання можуть розглядатися в межах компетенції Кабінету міністрів, Міністерства розвитку громад та територій і Державної авіаційної служби.

Суперечка щодо території біля аеропорту виникла через плани власників земельних ділянок збудувати на території Сокільників житловий масив, розрахований на десятки тисяч мешканців. Львівська міська рада виступає проти такої забудови. У мерії наголошували, що впродовж 20 років зі сторони Львова не допустили масштабного житлового будівництва поблизу аеропорту.

Натомість Львівська міськрада пропонує використовувати територію біля летовища для створення економічної зони, яка потенційно може забезпечити до 10 тис. робочих місць. Серед можливих об’єктів там називали логістичні центри, склади, офіси та великі торгові об’єкти – формати, які зазвичай розміщують поблизу аеропортів.

Нагадаємо, у Сокільниках поблизу Львова планують масштабну житлову забудову на території, що прилягає до міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Проєкт передбачає розширення меж села на 158 га та будівництво п’яти житлових кварталів фактично впритул до злітної смуги. За даними розслідувань ZAXID.NET, щонайменше близько 20 га земель, запланованих під забудову, належать членам партії «Варта» Юлії та Роману Городечним і пов’язаній з ними компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої є івано-франківський забудовник Blago.

Водночас навколо розширення Сокільників тривають судові та правоохоронні розслідування. Львівська міська рада та місцеві мешканці оскаржують затвердження оновленого генерального плану села, а поліція розслідує можливу незаконну зміну його меж. Кримінальне провадження відкрито за статтею про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Слідчі перевіряють причетність посадовців Сокільницької сільської ради до ухвалення відповідних рішень. Наразі жодній особі підозру в цій справі не оголошено.

24 квітня Львівська обласна військова адміністрація уклала меморандум із Міжнародним аеропортом «Львів» та Сокільницькою громадою, який мав би вирішити проблему запланованої забудови житлом приаеродромної зони та зарезервувати за летовищем землі під розширення.