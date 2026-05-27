Конфлікт розгорнувся на тлі генплану розширення Сокільників

Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького попросив суд поки не розглядати його позов проти Сокільницької сільської ради щодо змін до генплану Сокільників. Відповідну ухвалу 7 травня виніс Львівський окружний адміністративний суд, задовольнивши клопотання летовища.

Йдеться про рішення Сокільницької сільради, ухвалене наприкінці 2024 року. Тоді депутати затвердили зміни до генерального плану села та розширення його меж. Документ передбачав створення нового житлового кварталу на площі 50 га впритул до злітної смуги львівського летовища. У грудні 2025 року аеропорт і Львівська міська рада оскаржили генеральний план Сокільників у суді, вимагаючи його скасувати.

Однак тепер аеропорт раптом звернувся до суду із клопотанням про те, щоб залишити свій позов без розгляду. У суді представники аеропорту пояснили, що зараз підприємство оновлює дані про обмеження забудови біля летовища та подало Сокільницькій сільраді документи щодо майбутнього розвитку аеропорту, зокрема будівництва вантажного терміналу. В аеропорту заявили, що без цих оновлених даних суд не зможе повноцінно розглянути справу.

Суддя Оксана Карп’як погодилась із цими аргументами і залишила позов аеропорту без розгляду. Це не означає, що суд визнав генплан законним або незаконним – справу просто поки не розглядатимуть. Водночас аеропорт зможе знову подати позов пізніше.

Нагадаємо, у селі Сокільники біля Львова планують масштабне будівництво – територію громади хочуть розширити на 158 га, а впритул до злітної смуги Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького запроєктували п’ять житлових кварталів. Зʼясувалося, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.

За фактом розширення Сокільників під житлову забудову відкриті одразу кілька справ: міська рада Львова та мешканці Сокільників оскаржують затвердження оновленого генерального плану, а поліція веде досудове розслідування за фактом можливої незаконної зміни меж села. Справу розслідують за ч. 2 ст. 364 ККУ – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. У межах провадження перевіряється причетність посадовців Сокільницької сільради до можливої незаконної зміни меж села. Із судових ухвал відомо, що в липні-вересні 2025 року слідчі отримали доступ до документів про земельні ділянки, які планують приєднати до Сокільників. Підозри в цій справі наразі не вручені.

24 квітня Львівська обласна військова адміністрація уклала меморандум із Міжнародним аеропортом «Львів» та Сокільницькою громадою, який мав би вирішити проблему запланованої забудови житлом приаеродромної зони та зарезервувати за летовищем землі під розширення.

Мер Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що забудова прилеглої до аеропорту території – це найбільший злочин проти громади міста за часів незалежності.