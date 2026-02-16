Поліція розслідує незаконну зміну меж Сокільників через машстабне розширення
Справу розслідують за статтею про службову недбалість
Поліція розслідує кримінальну справу через можливу незаконну зміну меж Сокільників через затвердження оновленого генерального плану селища. Про це стало відомо з відповіді поліції на запит Львівської міськради, що є у розпорядженні ZAXID.NET.
Справа стосується затвердження оновленого генерального плану села Сокільники, що передбачає розширення на 158 га та забудову близько 50 га житлом. Цей документ не погоджували з Міжнародним аеропортом «Львів» імені Данила Галицького, а також досі не погодили юридичне приєднання земель Львівською районною радою.
Після того як проти розширення села публічно виступила й Львівська міська рада, у квітні 2025 року поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. У межах провадження перевіряється причетність посадовців Сокільницької сільради до можливої незаконної зміни меж села. Деталей матеріалів справи у поліції не повідомили, оскільки триває досудове розслідування.
Із судових ухвал відомо, що в липні-вересні 2025 року слідчі отримали доступ до документів про земельні ділянки, які планують приєднати до Сокільників. Підозри в цій справі наразі не вручені.
Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.