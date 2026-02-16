Сокільники хочуть розширити під житлове будівництво

Поліція розслідує кримінальну справу через можливу незаконну зміну меж Сокільників через затвердження оновленого генерального плану селища. Про це стало відомо з відповіді поліції на запит Львівської міськради, що є у розпорядженні ZAXID.NET.

Справа стосується затвердження оновленого генерального плану села Сокільники, що передбачає розширення на 158 га та забудову близько 50 га житлом. Цей документ не погоджували з Міжнародним аеропортом «Львів» імені Данила Галицького, а також досі не погодили юридичне приєднання земель Львівською районною радою.

Після того як проти розширення села публічно виступила й Львівська міська рада, у квітні 2025 року поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. У межах провадження перевіряється причетність посадовців Сокільницької сільради до можливої незаконної зміни меж села. Деталей матеріалів справи у поліції не повідомили, оскільки триває досудове розслідування.

Із судових ухвал відомо, що в липні-вересні 2025 року слідчі отримали доступ до документів про земельні ділянки, які планують приєднати до Сокільників. Підозри в цій справі наразі не вручені.

Детальніше про те, хто може бути зацікавлений у будівництві житла біля аеропорту та хто активно скуповує приватні ділянки біля злітної смуги аеропорту, ZAXID.NET розповідав у матеріалі «Це буде не село, а райцентр на межі Львова». Зокрема, щонайменше близько 20 га землі зосереджені в руках членів партії «Варта» Юлії та Романа Городечних та їхньої компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої відомий івано-франківський забудовник Blago.