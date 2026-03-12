Іноземні ШІ-моделі отримають доступ до бойових даних з фронту

Український уряд дозволив запустити новий формат співпраці з міжнародними партнерами для Міноборони та оборонних компаній. Він передбачає навчання іноземних моделей штучного інтелекту (ШІ) для БпЛА на основі реальних бойових даних з України, повідомили у пресслужбі міністерства у четвер, 12 березня.

За даними міністра оборони Михайла Федорова, на базі Центру інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони створили спеціальну платформу ШІ. Вона дозволяє тренувати ШІ-моделі для дронів без прямого доступу до чутливих даних, працювати з великою кількістю фото- та відеоматеріалів, які постійно оновлюються.

«Україна сьогодні має унікальний масив даних з поля бою, якого немає більше ніде у світі. Ідеться про мільйони анотованих кадрів, зібраних під час десятків тисяч бойових польотів. Ці дані вже використовують для тренування нейромереж, які автоматично виявляють наземні та повітряні цілі в системі DELTA», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

Федоров наголосив, що іноземні партнери можуть тренувати свої ШІ-моделі на реальних даних та ситуаціях з сучасної війни, а Україна може отримати швидший розвиток автономних систем і нові технологічні рішення для фронту.