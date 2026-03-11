Зеленський заявив, що Україна «мала карти» ще минулого року, але не демонструвала їх

Президент Володимир Зеленський заявив, що коли почув від Дональда Трампа, що Україна «не має карт», вони насправді були, але він їх «не показував». Про це президент розповів в інтервʼю ірландському журналісту Каолану Робертсону, опублікованому 11 березня.

Коментуючи прохання США про допомогу у захисті своїх військових баз на Близькому Сході від дронових атак Ірану, Володимир Зеленський заявив, що пишається тим, що американці звернулися за допомогою саме до України.

«Тепер це завдяки нашим солдатам, чудовим людям, великій кількості різної продукції, виробництво якої ми збільшили з самого початку війни. Тепер у нас високий рівень», – сказав Зеленський.

Він додав, що Україна має «карти», яких раніше не показувала та зазначив, що ці карти були вже рік тому.

«Я думаю, що рік тому я теж їх мав, але ми не показували. Але тепер усі зрозуміли, що ми їх маємо. Так, це правда», – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у січні 2025 року Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому Домі заявив, що він є єдиним козирем українського президента. Тоді Трамп сказав, що Україна «не має карт» та намагався схилити Зеленського до швидкого підписання мирних угод на невигідних умовах. На слова Дональда Трампа про те, що Україна «не має карт» у перемовинах, Володимир Зеленський відповів, що «не приїхав сюди грати в карти».

За даними аналітичного центру FDD, американські та ізраїльські системи ППО у Перській затоці вже стикнулися з сильним навантаженням через іранські удари дронів та балістичних ракет. Це загрожує скороченням запасів сучасних перехоплювачів. Через це США та країни Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів.

2 березня премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що залучить українських експертів для протидії іранським дроновим атакам. Того ж дня Володимир Зеленський ініціював поміч в боротьбі з БпЛА на Близькому Сході, якщо лідери цього регіону переконають російського диктатора Владіміра Путіна погодитися на місячне перемир’я у війні проти України.

9 березня Володимир Зеленський повідомив, що на Близький Схід вирушили українські експерти, які допоможуть країнам Перської затоки збивати іранські дрони. На думку президента, Україна має експертизу та досвід, щоб протистояти таким атакам та допомагати партнерам отримати необхідні навички збиття БпЛА.