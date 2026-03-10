Проєкт передбачає зміну цільового призначення ділянок площею 9,48 га

У селі Кульчин неподалік Луцька на майже десяти гектарах планують звести об’єкти транспортної інфраструктури та дорожнього сервісу. Нині ці землі пустують. На них хочуть облаштувати станції техобслуговування, виробничі будівлі та парковки. Про це йдеться у повідомленні Луцької міської ради від 5 березня.

Згідно з детальним планом території, у селі Кульчин Луцької громади передбачено будівництво закладів дорожнього сервісу – станцій техобслуговування (СТО), виробничих будівель і логістичного комплексу з паркомісцями, зокрема для людей з інвалідністю, а також велопарковками.

Водночас, згідно з генеральним планом Жидичинської громади, ця територія також відведена для закладів обслуговування автотранспорту, повідомило видання «Сила правди».

Жовтим позначена ділянка, де планується будівництво

Проєкт передбачає зміну цільового призначення чотирьох земельних ділянок загальною площею 9,48 га між вулицями Польовою та Озерцівською. Вони вільні від забудови та перебувають у приватній власності. Нинішнє призначення землі «для особистого селянського господарства» планують змінити на «для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства».

У звіті зазначено, що найближчі житлові будинки розташовані за 155 м від майбутньої забудови, тому негативного впливу на здоров’я людей не передбачається. Серед обмежень для будівництва – 100-метрова відстань від найближчої автодороги та 300-метрова санітарно-захисна зона від кладовища.

Згідно з детальним планом території, на об’єкті планують облаштувати локальні очисні споруди для очищення господарсько-побутових і зливових стічних вод. Також передбачені власна водозабірна свердловина, трансформаторна підстанція, два пожежні резервуари по 100 м³ із підземною насосною станцією та майданчики для роздільного збору відходів. Теплопостачання об’єктів буде автономним.

У звіті зазначають, що реалізація проєкту може створити нові робочі місця для мешканців громади та забезпечити додаткові надходження до місцевого бюджету. Заплановану дату громадських слухань визначили на 26 березня.

Згідно з даними Державного земельного кадастру, дві земельні ділянки належать Руслану та Ларисі Лук’янчукам, одну має Олександр Гуль, ще одну – Наталія та Михайло Гулі. Право власності на землю вони зареєстрували наприкінці 2022 року.

Власники земельних ділянок Руслан та Лариса Лук’янчуки представляють луцьке товариство з обмеженою відповідальністю «Віо Сервіс» як директор та власниця. Воно займається техобслуговуванням автотранспорту. Також відомо, що власник однієї з ділянок Михайло Гуль в минулому був підприємцем з виробництва меблів у селі Залаззя Камінь-Каширського району.