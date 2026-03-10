Руслан Марцінків пообіцяв людям, що депутати переглянуть містобудівну документацію

Мешканці вулиць Галицької, Юліана Целевича та Хіміків протестують проти забудови зеленої зони вздовж річки Бистриця Солотвинська. У вівторок, 10 березня, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пообіцяв людям, що депутати переглянуть містобудівну документацію.

Йдеться про будівництво школи, дитсадка, церкви та нової дороги біля моста-довгобуду на мікрорайон Пасічна. Незважаючи на те що громадські слухання відхилили детальний план цієї території, депутати Франківської міської ради все ж погодили містобудівну документацію. У відповідь мешканці мікрорайону під час зборів 1 березня вирішили оскаржувати рішення міської ради в суді і пригрозили владі перекриттям дороги.

Як виявилося, дитсадок планують збудувати поруч з насосною станцією, а школу – під лінією електропередач. Разом з новими об’єктами у зеленій зоні запланована нова дорога, передає «Курс».

Під час зустрічі з Русланом Марцінківим мешканці попросили змінити детальний план території, відмовившись від ідеї будівництва дитячого садка та дороги біля річки.

«Домовились, що школа буде. Зелену зону – замість садка. Мені прикро, бо садок дуже б хотілося, але люди виступають проти і хочуть зелену зону. І дорогу, будемо дивитись, чи можна проєктувати за дамбою. На найближчій сесії ми підтвердимо це рішення, буду просити депутатів», – сказав Руслан Марцінків.

Нагадаємо, зміни до детального плану території для розміщення парку, будівництва церкви, школи та дитячого садка вздовж дамби річки Бистриці Солотвинської ухвалили під час сесії 27 лютого. На двох гектарах планують облаштувати парк та побудувати церкву, ще 2,5 га мають відвести для розміщення школи на 600 учнів і ДНЗ для 240 дітей. Також містобудівною документацією передбачено зведення паркінгу на 148 автомобілів.