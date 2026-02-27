Рішення ухвалили під час сесії 26 лютого

У четвер, 26 лютого, на сесії Івано-Франківської міської ради затвердили шість детальних планів території, незважаючи на те, що два проєкти містобудівної документації не підтримали на громадських слуханнях.

Йдеться про розміщення парку, будівництво церкви, а також школи і дитячого садка на березі Бистриці-Солотвинської, біля моста на Пасічну. Під час громадських слухань 24 лютого мешканці Франківська виступили проти будівництва храму, зазначивши, що в цьому мікрорайоні вже є чимало церков.

Також люди зауважували, що розміщення дитсадка й школи між двома дорогами з насиченим автотрафіком є невдалим рішенням, а розробник ДПТ не надав інформації про те, чи можна буде розмістити укриття в освітніх закладах і чи дозволять підземні роботи ґрунти вздовж річки.

У підсумку 29 людей із 63 проголосували проти пропонованої версії детального плану. Будівництво школи, дитсадка і церкви підтримали 10 учасників громадських слухань.

Ще одну містобудівну документацію відхилили на громадських слуханнях 29 липня 2025 року. Йдеться про детальний план території в межах вулиць Млинарської та Степана Ленкавського, який передбачає зведення в цьому мікрорайоні двох десятиповерхівок.

За інформацією «Курсу», останній ДПТ на розгляд депутатів Івано-Франківської міської ради 26 лютого з «голосу» вніс депутат від ВО «Свобода» Ігор Корсун. Проєкт не розглядали напередодні сесії на профільній депутатській комісії з питань містобудування та земельних відносин.

За затвердження 6 детальних планів територій, які передбачають будівництво висоток поблизу Івано-Франківської митниці, нового ЖК поблизу парку ім. Гната Хоткевича, багатоквартирну забудову на вул. Урожайній, ЖК в районі Південного бульвару, багатоповерхівок біля психлікарні, а також школи, дитсадка і церкви на березі річки проголосували 27 з 43 депутатів присутніх на сесії. Рішення набере чинності після оприлюднення в газеті «Західний кур’єр» та на сайті Івано-Франківської міської ради.