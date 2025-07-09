Йдеться про територію в межах вул. Млинарської та Степана Ленкавського

В Івано-Франківську планують забудувати територію в межах вул. Млинарської та Степана Ленкавського. Тут можуть з’явитися дві багатоповерхівки на майже 200 квартир з вбудованими магазинами та офісними приміщеннями.

Йдеться про територію, загальною площею близько 0,4 га, у північно-західній частині Івано-Франківська, поруч з обласною психіатричною лікарнею. Про це йдеться у проєкті ДПТ, оприлюдненому Департаментом містобудування та архітектури Івано-Франківської міськради 9 липня.

За задумом архітектора Назара Ігнатюка, на чотирьох земельних ділянках, що належать Галині Никорак, Оресту Калинчуку і ТОВ «Центр творчого та мистецько-духовного розвитку дітей та молоді», можна розмістити два десятиповерхові будинки. Перший – по вул. Млинарській – на 144 квартири, другий – на вул. Ленкавського – на 45, в яких загалом зможуть проживати близько трьох сотень мешканців. Також у багатоповерхівках розмістять магазини та офісні приміщення, загальною площею понад 200 м2.

Дітям майбутніх мешканців кварталу пропонують відвідувати приватний ДНЗ «Перша ластівка», розташований за пів кілометра від території проєктування, та школи №4 на Південному бульварі,24 (за 600 м) та №1 на вул. Довгій,37 (за 900 м). Також проєктом ДПТ передбачене розміщення велосипедних доріжок вздовж вул. Ленкавського та будівництво 22 вбудованих гаражів, в яких разом з вуличними парковками можна буде розмістити 157 автомобілів.

Громадські слухання проєкту ДПТ відбудуться 29 липня. Після цього його мають розглянути на засіданні архітектурно-містобудівельної ради та затвердити на сесії.