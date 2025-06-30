Йдеться про територію поруч з міським озером

В Івано-Франківську планують забудувати квартал в межах вулиць Андрія Мельника, Академіка Сахарова (нині Української Перемоги), В’ячеслава Чорновола та Січових Стрільців. Тут можуть з’явитися багатоповерхівки на майже тисячу квартир торгово-розважальний комплекс та нові корпуси Університету Короля Данила.

Йдеться про територію, загальною площею близько 31 га, у східній центральній частині Івано-Франківська, поруч з міським озером. Частини її – корпуси колишнього заводу «Промприлад», йдеться у проєкті ДПТ, оприлюдненому Департаментом містобудування та архітектури Івано-Франківської міськради 30 червня.

Новий проїзд та паркінг на «Промприладі»

Проєктом містобудівної документації передбачено створення проїзду між вулицями Андрія Мельника та Євгена Коновальця, протяжністю 250 метрів.

Ринок нерухомості змінюється, а важливим запитом покупців є не квадратні метри, а безпека і комфорт. У відповідь з’являються формати, що враховують безпечні подвір’я, близькість до шкіл та інфраструктуру “все поруч”. Один із прикладів такого підходу – концепція Riel Family Style, яку РІЕЛ втілює у проєкті ЖК Father у Львові.

Також планується благоустрій території «Промприладу» з громадською забудовою та реконструкцією котельні під автомобільну стоянку. Нагадаємо, на заводі колись виготовляли продукти для промисловості, парасолі та деталі для автівок. Після приватизації та часткового розпродажу залишилось 4 корпуси площею 28 тис. м2, які намагаються перетворити на сучасний бізнес-кластер із залученням інвестицій від громадян та бізнесу.

«Промприлад» намагаються перетворити на сучасний бізнес-кластер

Проєктом ДПТ заплановано влаштування підземного паркінгу під корпусом С заводу для 71 автомобіля. Ще 28 авто можуть розмістити на території колишньої котельн «Промприладу».

ТРЦ та нові корпуси університету

Детальним планом передбачили реконструкцію трьох громадських будівель на 8 і 16 поверхів з боку вулиці Євгена Коновальця. Тут з’являться нові корпуси Університету Короля Данила, розташованого поруч. Орієнтовна площа забудови – 3,5 тис. м2.

В Університета Короля Данила з'являться нові корпуси. Фото ілюстративне, kosivrada

Раніше по вулиці Андрія Мельника запланували зведення багатофункціонального торгово-розважального комплексу з закладами громадського призначення та апартаментами, площею 6,3 тис. м2. Новим ДПТ передбачена реконструкція забудови. Зокрема, площу пропонують збільшити до 10,3 тис. м2, влаштувавши каскадну поверховість 7 та 24 поверхи. Поверховість будівлі змінюватиметься по мірі віддаленості від історичного ареалу Івано-Франківська. Під ТРЦ передбачена дворівнева підземна парковкана 428 парко місць.

Шість нових багатоповерхівок

Містобудівна документація передбачає нове будівництво багатоквартирних житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, а саме:

зблокований будинок з секцій (6-10 поверхів) на вул. Тараса Шевченка на 165 квартир

зблокований будинок з секцій (5-10 поверхів) в межах вулиці В’ячеслава Чорновола №1 на 146 квартир

9-поверхівка на вул. В’ячеслава Чорновола №2 на 60 квартир

12-поверхівка на вул. Січових Стрільців на 346 квартир

5-поверхівка на вул. Євегена Коновальця на 60 квартир

16-поверхівка на вул. Андрія Мельника та проєктного проїзду на 200 квартир.

Проєктом передбачено створення нетрадиційного дахового озеленення на верхніх поверхах будівель та облаштування підземних паркінгів, що вміщуватимуть разом з існуючими, близько 2 тис. автомобілів. Громадські слухання проєкту ДПТ відбудуться 16 липня. Після цього його мають розглянути на засіданні архітектурно-містобудівельної ради та затвердити на сесії.