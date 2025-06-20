Йдеться про квартал між вулицями Павла Тичини та Хотинською, поруч з Бельведерською вулицею

В Івано-Франківську планують забудувати квартал між вулицями Павла Тичини та Хотинською. Тут можуть з’явитися багатоповерхівки з підземним паркінгом, а також дитячим та спортивним майданчиками.

Йдеться про територію, площею близько 0,8 га, в районі Південного бульвару за 500 м від центру міста. На десяти земельних ділянках, які перебувають у приватній та комунальній власності, передбачене будівництво чотирьох багатоквартирних житлових будинків до 16 поверхів, граничною висотою 58 м, йдеться у проєкті ДПТ, оприлюдненому Департаментом містобудування та архітектури Івано-Франківської міськради 18 червня.

У новому ЖК запроєктують 294 квартири для понад пів тисячі мешканців, а також підземний паркінг на 206 автомобілів. Також на території передбачено розміщення дитячого, відпочинкового та спортивного майданчиків, а також комплексний благоустрій з влаштуванням зелених зон загального користування, зокрема створення дахового озеленення.

На Південному бульварі з’явиться велодоріжка, пішохідний тротуар з врахуванням інклюзивності, а також дорога для проїзду автотранспорту, шириною 3,5 м. По периметру багатоквартирної забудови передбачено пішохідне мощення. Діти майбутніх мешканців можуть навчатися в ліцеях №№ 1, 4, 13, та приватній школі «Перша ластівка», а також відвідувати три дитсадки, розташовані в межах пішохідної доступності.

Громадські слухання проєкту ДПТ відбудуться 4 липня. Після цього його мають розглянути на засіданні архітектурно-містобудівельної ради та затвердити на сесії.