Щороку у березні ZAXID.NET публікує масштабне дослідження, порівнюючи ціни на базові продукти у найпопулярніших супермаркетах Львова, щоб з’ясувати, як змінились ціни та де найвигідніше купувати продукти.

Під час масштабного дослідження, яке проводить редакція уже одинадцятий раз, ми проаналізували ціни на продукти у супермаркетах «Рукавичка», «Близенько», «АТБ», «Метро», «Ашан», «Арсен» та «Сільпо». Цьогоріч у рейтингу немає мережі Spar, оскільки у єдиному працюючому магазині на вул. Трускавецькій не було курячого філе, яке є обов’язковим товаром у нашій продуктовій корзині. До прикладу, з цієї причини у рейтингу також немає мережі «Сімі».

Із 2023 року ми суттєво розширили продуктову корзину. Зараз до неї входить 24 базові продукти, серед яких овочі та фрукти (картопля, цибуля, морква, банани), гречка, рис, макарони, борошно, олія, цукор, куряче філе, молочка (масло, молоко, сметана), вода, сік, чай, кава та інше (весь перелік зазначений наприкінці матеріалу). Дослідження проводили у семи мережах супермаркетів, проаналізувавши загалом 19 магазинів.

Цьогоріч рейтинг очолила мережа «Рукавичка» (1728 грн), яка торік зайняла другу сходинку, поступившись мережі «АТБ». На другому місці мережа «Метро» (1766 грн), яка торік була п’ятою. Трійку найдешевших супермаркетів закриває мережа «АТБ» (1801 грн).

Четверте та п’яте місце займає «Близенько» (1858 грн) та «Ашан» (1871 грн). Мережа «Сільпо» (1879 грн) є шостою у рейтингу, а останню сходинку займає «Арсен» (1933 грн). Варто додати, що «Сільпо» та «Арсен» торік також займали 6 та 7 місця у рейтингу.

Найчастіше різниця у цінах спостерігалась на такі продукти, як куряче філе – якщо мережа має відділ, де м'ясо продають на вагу, а не в упакуванні виробника, то ціни були дешевші. До прикладу, «Метро» та «Рукавичка» пропонували куряче філе вартістю до 180 грн, тоді як у «Близенько» ціна становила 251,99, а у «АТБ» – 240,4 грн.

Суттєвою також була різниця у вартості соку (Galicia яблучний, 1 л): у всіх мережах його ціна не перевищувала 90 грн, а у «Арсені» становила до 108 грн. У «Ашані» та «Арсені» також були найдорожчі ціни на сардини («Аквамарин» натуральні з додаванням олії) – у одному з магазинів ціна становила 112,2 грн. До прикладу, «Рукавичка» пропонувала придбати їх за 78,9 грн, а «Близенько» – за 79,9 грн.

Одним із товарів, вартість якого суттєво вплинула на місце того чи іншого супермаркету у рейтингу, є кава (Jacobs Kronung Classic, 200 г) – вартість коливалась від 394 грн до 307,99 грн.

Різниця фіксували також у вартості круп. У деяких мережах, де торгують, зазвичай, власними марками, вартість товарів була нижчою. До прикладу, в «АТБ». Також у цій мережі, «Рукавичці» та одному з магазинів «Сільпо» макарони («La pasta» спагетті, 400г) продавали за найдешевшою ціною – 40,5 грн, що могло перевищувати пропозицію конкурентів на 10 грн.

Результати попередніх років можна подивитись тут: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024, 2025. У 2022 році ми не проводили дослідження, оскільки почалась повномасштабна війна.

До складу продуктової корзини увійшли: батон «Звичайний», вода сильногазована «Моршинська», 1,5 л; сік Galicia яблучний, 1 л; молоко «Молокія» 2.5%, 900г; масло «Молокія» 73%; сметана «Молокія» 20%; олія соняшникова «Олейна традиційна», 850 мл; кава Jacobs Kronung Classic, 200 г; чай «Ахмад Лондон» чорний («Класичний Грей» чи «Граф Грей»), 100г; печиво «Марія Класична», «Ярич»; цукерки «Зоряне сяйво», 100г; цукор «Діамант», 1 кг; борошно «Богумила», 2 кг; гречка та рис «Хуторок» (якщо товару не було в наявності, ми замінювали на продукцію власних торгових марок чи альтернативу); макарони «La pasta» спагетті, 400г; яйця «Ясенсвіт» (якщо товару не було в наявності ми використовували альтернативу), 10 шт.; картопля, 1 кг; морква, 1 кг; цибуля, 1 кг; банани, 1 кг; куряче філе, 1 кг; сардини «Аквамарин» натуральні з додаванням олії; сосиски «М'ясна Гільдія» з вершками і філе індички. Якщо у магазинах не було товару вказаних торгових марок, ми використовували альтернативу у схожому ціновому діапазоні. До прикладу, у «АТБ» не було сосисок «М'ясна Гільдія» з вершками і філе індички, вартість яких становить понад 110 грн у більшості мереж, тому ми використали альтернативу – сосиски «Своя лінія» «Дитячі варені» вартістю 115,8 грн.

Якщо на товарах були акційні цінники, то ми використовували повну вартість. Якщо товарів не було в наявності, то ми використовували альтернативу у цьому ж ціновому діапазоні. Цьогоріч жодному з трьох магазині мережі «АТБ», а також на сайті, ми не змогли знайти каву Jacobs Kronung Classic у фасуванні 200 г. Оскільки це доволі специфічний товар, який важко замінити (зокрема, через сорт кави, обсмажку, помел, вагу пакування і тд.), у рейтингу ми врахували середню вартість цієї кави, зважаючи на ціни у інших мережах. У чотирьох магазинах мережі «Рукавичка» цінник на маслі був лише акційний (69,9 грн), хоча у всіх мережах ціна на продукт перевищувала 110 грн, подекуди сягаючи 128,25 грн. Тому у «Рукавичці» ми врахували інше масло (Селянське, 180 г, «Біло») вартістю 114,5 грн.

Під час дослідження 2026 ми порівнювали ціни протягом 27 лютого – 1 березня у таких супермаркетах: «Ашан» на вул. Володимира Великого, 58 та пр. В'ячеслава Чорновола, 16і; «АТБ» вул. Джорджа Вашингтона, 8, вул. Бойчука, 38, вул. Володимира Великого, 18; «Метро» на вул. Дж. Вашингтона, 8; «Сільпо» у ТРЦ Forum Lviv, вул. Наукова, 35А, вул. Кульпарківська, 93, вул. Володимира Великого, 26а; «Рукавичка» на вул. Луганська, 6, у ТЦ Magnus, вул. Тершаковців, 1, вул. Зелена, 69а; «Близенько» на вул. Івана Франка, 18, вул. Княгині Ольги, 100к, вул. Зелена, 44; «Арсен» на площі Міцкевича, 5 та на вул. Зеленій, 147.