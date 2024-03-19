Щороку у березні ZAXID.NET проводить масштабне дослідження, порівнюючи ціни на базові продукти у найпопулярніших супермаркетах Львова. Протягом трьох днів ми відвідали 18 магазинів восьми торгових мереж, щоб з’ясувати, де найнижчі ціни.

Перевірку проходили вісім найбільших торгових мереж Львова, у переліку супермаркетів немає мережі «Свій маркет» чи мережі «Кафе-ринок», оскільки торік ми суттєво розширили «продуктову корзину», додавши до неї, зокрема, свіже м’ясо, яке не продають у цих магазинах. Загалом до «продуктової корзини» входить 24 продукти, серед яких крупи, овочі, молочна продукція, чай, кава, солодощі, м'ясо, сардини, сосиски і тд.

Якщо у супермаркеті не було продукції бренду, який входить до «продуктової корзини», ми використовували альтернативу у цьому ж ціновому діапазоні. До прикладу, у мережі «АТБ» не було сардини «Аквамарин», яку можна придбати у всіх інших магазинах (зазвичай ціна становить близько 60 грн), тож у «АТБ» ми замінили цю консерву на аналогічну фірми «Море», яка вартує 59,50 грн.

Трійка лідерів цьогорічного рейтингу дещо відрізняється від 2023 року. Найдешевшою, як і минулого року, є мережа «АТБ» – «продуктову корзину» тут можна придбати за 1328 грн. Друге місце займає мережа «Рукавичка» (1336 грн) – востаннє вона входила у трійку лідерів ще у 2018 році, а торік була на п’ятому місці.

На третьому місці одразу дві мережі: «Ашан» та «Метро». Вартість «продуктової корзини» у цих мережах різниться менш, ніж на гривню (1355 грн). «Ашан» у 2023 року також займав третє місце рейтингу, а «Метро» – друге. Варто додати, що «Метро» – це мережа оптових магазинів, тож якщо купувати від трьох (чи більше) одиниць товару, то вартість буде дешевшою.

Своїй першості «АТБ», зокрема, завдячує великій кількості товарів власних брендів (у мережі можна придбати крупи, цукор здебільшого тільки власних торгових марок). У мережі «Ашан» цьогоріч ми знайшли найдорожчі сардини – у ТРЦ King Cross Leopolis вони вартували 78,60 грн (у інших мережах їх ціна становить близько 60 грн). Варто додати, що у іншому гіпермаркеті «Ашан» на вул. Володимира Великого ці ж сардини вартують 61 грн. Якщо вартість одного товару у різних магазинах однієї мережі відрізняється, то ми використовували середню суму.

Наступні місця рейтингу займають мережі «Близенько», «Арсен» та «Сільпо». А на останній сходинці мережа магазинів Spar – різниця між «продуктовою корзиною» у найдешевшому та найдорожчому супермаркетах становить 175 грн. До прикладу, вартість кілограму звичайних бананів у Spar становила 87,9 грн (у інших мережах вона не перевищувала 70 грн), а двокілограмова пачка борошна «Богумила» становила 51 грн (при середній ціні у 43 грн).

Результати попередніх років можна подивитись тут: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023. У 2022 році ми не проводили дослідження, оскільки почалась повномасштабна війна.

До складу продуктової корзини увійшли: батон «Сихівський» (якщо його не було, ми використовували «Київський»), вода сильногазована «Моршинська», 1,5 л; сік Galicia яблучний, 1 л; молоко «Молокія» 2.5%, 900г (у Метро ми використали молоко «Весела бурьонка» у цьому ж ціновому діапазоні); масло «Молокія» 73%; сметана «Молокія» 20%; олія соняшникова «Олейна традиційна», 850 мл; кава «Якобс Монарх Класична», 200 г; чай «Ахмад Граф Грей» чорний, 100г (якщо його не було в наявності ми використовували Hyleys англійський аристократичний); печиво «Марія Класична», «Ярич» (або «Марія Оригінальна»); цукерки «Зоряне сяйво», 100г; цукор «Діамант», 1 кг (якщо його не було, то ми використовували цукор власних торгових марок супермаркетів); борошно «Богумила», 2 кг (його не було лише у АТБ, де ми використати власну торгову марку); гречка та рис «Хуторок» (якщо товару не було в наявності, ми замінювали на продукцію власних торгових марок чи альтернативу у цьому ж ціновому діапазоні); макарони «La pasta» спагетті, 400г (у Метро ми використали спагеті Cantare, а у «Ашані» – «Чумак»); яйця «Ясенсвіт» (якщо товару не було в наявності ми використовували власні бренди чи «Квочку»), 10 шт. ; картопля, 1 кг; морква, 1 кг; цибуля, 1 кг; банани, 1 кг; куряче філе, 1 кг; сардини «Аквамарин» натурнальні з додаванням олії (у АТБ не було «Аквамарину», тому ми використали сардини «Море» у цьому ж ціновому діапазоні); сосиски «М'ясна Гільдія» з вершками і філе індички (якщо їх не було у наявності, ми використовували альтернативу від цього бренду у одному ціновому діапазоні, у «АТБ» ми використали бренд «Добров», який за ціною відповідав основному товару).

Якщо на товарах були акційні цінники, то ми використовували повну вартість. Якщо товарів не було в наявності, то ми використовували альтернативу у цьому ж ціновому діапазоні. Цьогоріч жодному з трьох магазині мережі «АТБ», а також на сайті, ми не змогли знайти каву, що входить до «продуктової корзини». Оскільки це доволі специфічний товар, який важко замінити (зокрема, через сорт кави, обсмажку, помел, вагу пакування і тд.), у рейтингу ми врахували середню вартість цієї кави, зважаючи на ціни у інших мережах.

Під час дослідження 2024 ми порівнювали ціни протягом 8 – 10 березня у таких супермаркетах: «Ашан» на вул. Володимира Великого, 58 та у ТРЦ King Cross Leopolis; «АТБ» на вул. Героїв УПА, 73, вул. Бойчука, 38, вул. Володимира Великого, 11; «Метро» на вул. Дж. Вашингтона, 8; «Сільпо» у ТРЦ Victoria Gardens, вул. Кульпарківська, 93, вул. Володимира Великого, 26а; «Рукавичка» на вул. Луганська, 6, вул. Євгена Коновальця, 97, вул. Княгині Ольги, 5б; «Близенько» на вул. Княгині Ольги, 100к, вул. Володимира Великого, 103, вул. Цегельського, 10; Spar на вул. Кульпарківській, 64а; «Арсен» на проспекті Червоної Калини, 60 та на вул. Зеленій, 147.