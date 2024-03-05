«Цибуля за тиждень подорожчала на мільйон відсотків!», «Експерти розповіли, чим має запастися кожен українець, поки цей продукт не подорожчав у сто разів!», «Буде не по кишені – в Україні зі швидкістю світла зростають ціни на … (все)». Це вигадані заголовки, та подібні можна побачити на багатьох українських інформаційних сайтах щонайменше раз на тиждень.

Деяких людей такі новини змушують хапатися за серце, ще більше тривожитися про майбутнє і стрімко наближатися до депресії. Продуктова безпека – важлива, а для українців, з огляду на нашу історію, це чи не ключове щоденне питання, особливо, в умовах загроз війни. Та ментальне здоров’я не менш важливе. Тож ZAXID.NET розповідає, як формуються ціни на основні продукти харчування, скільки м’яса та овочів споживають українці на рік та як перестати «накручувати» себе через ціни.

Два плюс два

Ціни на основні продукти, що ми споживаємо щодня – овочі, яйця, м’ясо, хліб – не вигадуються продавцями з неба.

Перше, від чого залежить ціна на той чи той продукт, говорить керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції «Шувар» у Львові Тетяна Попович, – це собівартість продукту. Тобто кількість ресурсу, що потрібно вкласти у його вирощування, збір урожаю, переробку, зберігання, транспортування тощо. Органічна продукція коштує дорожче, тому що потребує більше вкладень – наприклад, у засоби обробки та в отримання відповідних сертифікатів якості.

Друга складова ціни – націнка. Фермер, який вирощує овочі, потребує грошей – для своїх потреб і для розвитку господарства, тому він не може виходити в нуль. Відсоток націнки диктує ринок, вона залежить від різних факторів: співвідношення попиту та пропозиції, сезонності, імпорту. Тобто зміна ціни продукту – не примха виробника.

«Великий урожай знижує ціни, але високий попит може їх підвищити. Імпортні товари можуть бути дорожчими через мита, податки і транспортні витрати. Інфляція, валютні коливання та інші економічні фактори також впливають на ціни», – пояснює Тетяна Попович.

Готуй сани влітку

На витрати агропідприємств і на валютні коливання споживачі впливати не можуть. А от сезонність зростання і зниження цін (так, ціни не лише зростають, а й час до часу падають) – це те, що може допомогти витрачатися на продукти більш вигідно для сімейного бюджету.

Найбільше сезонність впливає на ціну овочів, але виробництво м’яса, яєць і молока також має свої пікові місяці.

«Ціни на овочі та фрукти найнижчі в сезон збору врожаю та зростають, коли вони стають дефіцитними. Наприклад, ціни на огірки для закруток найвигідніші в літні місяці, тоді як цитрусові дешевші взимку. Найвищий удій молока спостерігається у весняно-літній період, коли корови мають доступ до свіжої трави. Восени та взимку удій може знижуватися, особливо в умовах природного відтворення, коли корови готуються до отелення», – пояснює керівниця маркетингового відділу «Шувару».

Яйця ж найдешевші у весняні та літні місяці, додає Тетяна Попович. Це пов'язано з більш теплою температурою та довшим світловим днем, а також із наявністю природного корму. З настанням холодів продуктивність курей може знижуватися, хоча на сучасних птахофабриках цей ефект частково нівелюється завдяки штучному освітленню та контрольованим умовам утримання. Водночас, сучасне обладнання птахофабрики коштує виробнику грошей і впливає на собівартість продукції.

Ще один важливий аспект сезонності – це свята, що традиційно важливі для українців. Той, хто хоча б раз готував святковий стіл на Різдво чи Великдень, міг помітити, що до свят ціни на яйця, м’ясо зростають, адже зростає попит. Після свят знижується попит і, відповідно, ціни.

Логістика

Важливою складовою собівартості продукції є транспортні витрати. Тому локально вирощені продукти, каже Тетяна Попович, можуть бути дешевшими через нижчі витрати на доставку. Наприклад, кавуни на півдні та на заході України різнитимуться в ціні, як і лохина, вирощена на заході і привезена для продажу в центр.

Окремо варто сказати і про зберігання готової продукції. Інновації, що дозволяють зберігати продукти свіжими довше, теж можуть впливати на ціну. Також виробникам потрібні значні площі для зберігання врожаю, що коштує грошей.

Водночас сучасні агротехнології можуть забезпечувати більш стабільне виробництво протягом усього року і, відповідно, менш різкі коливання цін.

Урожайність

Якщо в Україні низька урожайність якоїсь культури, ціна на неї зростатиме – по-перше, попит перевищує пропозицію; по-друге, на ринку з’являється імпортна продукція.

У 2023 році, говорить Тетяна Попович, в Україні виростили 1,45 млн тонн овочів, включно з культурами борщового набору: капустою, цибулею, морквою, буряками. Значним був і врожай картоплі.

«Особливо великий внесок у вирощування капусти зробила Львівська область, виробивши чверть українського врожаю. Зростання посівних площ капусти було незначним, але стабільним», – розповідає Тетяна Попович.

Високі ціни та обмежені поставки цибулі і моркви спонукали фермерів у 2023 році до розширення виробництва овочів, особливо в безпечних регіонах країни. Збільшення площ під помідорами та огірками на Львівщині є реакцією на скорочення виробництва в інших регіонах України, що постраждали від окупації або замінування.

«Це збільшення спрямоване на покращення самодостатності регіону та зменшення залежності від імпорту. Збільшення пропозиції локально вирощених овочів впливає на ринок. Це все разом може вплинути на підходи до овочівництва у 2024 році», – вважає представниця «Шувару».

Як харчуються українці

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну дослідження реального споживання продуктів українцями не проводились. Тож доводиться орієнтуватися на норми, затверджені законодавством, розрахунки і думки експертів.

11 жовтня 2016 року Кабінет міністрів затвердив постанову, в якій ідеться про мінімальний набір продуктів, товарів і послуг для різних категорій населення (дітей, працездатних тощо) на рік. На його основі розраховується прожитковий мінімум в Україні, що з 1 січня 2024 року становить 2920 грн. Упродовж минулих років ішлося про необхідність переглянути, зокрема, склад мінімального продовольчого кошика та принципи його формування. Утім, поки що нормативна база вважає, що працездатному українцю на рік потрібно (згадаємо лише кілька позицій):

101 кг хліба (пшеничного і житнього);

95 кг картоплі;

94 кг овочів (включно з квашеними);

64 кг фруктів і ягід;

53 кг м’яса і субпродуктів (із них 16 кг – яловичина і 9 кг – ковбасні вироби);

13 кг риби і рибних продуктів;

143,5 кг набілу (молоко, масло, кисломолочні продукти, сири, із яких тверді – 3,5 кг);

220 штук яєць;

7,1 кг олії.

Ініціатива «Сади перемоги» у 2022 року також підрахувала середнє споживання українцями різних продуктів, щоб люди могли легше визначитися, що їм саджати на городі і чим запасатися. Цифри цього підрахунку схожі на норми, затверджені Кабміном. Та в «Садах перемоги» вважають, що середньостатистичний українець за рік споживає 202 кг набілу (більше, ніж передбачено державою), 164 картоплі та інших овочів (менше) та принаймні 278 яєць і 12,8 кг олії (більше).

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин називає ще інші цифри і порівнює їх з річним раціоном мешканців європейських країн.

«Раціональна норма м'яса становить 90 кг на рік, ми до війни споживали 68 кг, зараз – 64 кіло. Раціональна норма фруктів – 100 кг на рік, ми споживаємо не більше 80. Українці порівняно з європейцями їдять дуже мало ягід і горіхів, у нас низьке споживання молочної продукції», – говорив експерт.

Як не посивіти через ціни

У кожного свої вподобання, можливості і міцність нервової системи. Та все ж є кілька загальних порад. По-перше, варто аналізувати прочитане – чи справді яйця по 80 грн перед новим роком говорять про апокаліпсис? Чи вплине це на сімейний бюджет в розрізі річних витрат на продукти?

По-друге, і для гаманця, і для здоров’я корисно надавати перевагу сезонним продуктам: влітку – фруктам, баштанним і ягодам, восени – гарбузам і грушам, взимку – споживати більше квашенини, навесні – зелені і салатів, які, до слова, можна вирощувати вдома на підвіконні цілий рік.

Третя порада теж проста – споживайте локальні продукти. Це не лише вигідно, а й підтримує місцевих виробників і дає їм змогу виростити наступного року більше смачного для земляків та сусідів.

Практичні лайфгаки

Урізання витрат не допоможе вийти зі ситуації із подорожчанням продуктів, говорить фінансова тренерка і радниця iPlan.ua Олександра Грудзевич.

Якщо сім’ю лякає здорожчання, наприклад, цибулі або набілу, варто порахувати, скільки цих продуктів в місяць вона споживає і скільки на них реально витрачає.

«Спробуйте складати меню на тиждень, тоді ви купите лише те, що точно з’їсте, і в потрібній кількості – це допомагає скоротити витрати. Обов’язково ходіть на закупи зі списком продуктів, в якому зазначайте не лише найменування, а й кількість потрібного продукту, щоб не витрачати зайве», – радить Олександра Грудзевич.

Також варто замість робити запаси, наприклад, круп, на рік, переорієнтувати ці гроші в професійний розвиток або заощадження для фінансової подушки. Адже в крупах заведеться міль і вони підуть на смітник, а професійні навички нікуди не подінуться.

«Нормально мати запас на місяць-два, до трьох. Це крупи, олія, продукти, що не псуються швидко. Але не нормально перетворювати свій дім у продуктовий склад – 10 кг борошна, 20 кг круп. Потім це все викидається. Тим більше не логічно робити великі запаси, коли здорожчання вже відбулося», – говорить Олександра Грудзевич.