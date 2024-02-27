Життя в Україні під час війни суттєво подорожчало через зростання цін на продукти, пальне, електроенергію

За два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну суттєво зросли ціни на базові продукти. Підвищення зарплат і пенсій теж було, але воно не встигало за зростанням цін. Про це пише «Слово і діло» із посиланням на дані Держстату та мінфіну.

Як змінилися ціни на продукти

Ціни на батон і білий хліб за два роки зросли приблизно на третину – на 27,3 та 31,1% відповідно. Також на третину – на 31,9% – в Україні здорожчало молоко (38,15 грн/кг). Ціна на яйця за період великої війни зросла на 43,9% – до 51,02 грн за десяток, за даними держстату.

Що стосується м’яса, то тут ціни подекуди зросли більше, ніж на половину. Так, кілограм свинини коштує на 49% більше, ніж до повномасштабного вторгнення (184,72 грн), а сала – на 66,4% дорожче (174,26 грн).

Лідером зі здорожчання стала картопля, ціна якої сягнула 2146 грн/кг, що на 131% більше, ніж до великої війни.

Водночас за минулі два роки в Україні трохи – на 3,5% – подешевшала соняшникова олія. А от гречка подешевшала істотно – на 39,4% – до 29 грн за кг.

Зростання цін на продукти не в останню чергу пов’язане зі здорожчанням пального, ціни на яке піднялися за два роки на 50-68%, в залежності від виду.

Також на 57-83% зросли ціни на електроенергію – це залежать від кількості спожитих кВт/год на місяць. На підвищення інших тарифів – на воду, тепло, газ – в Україні поки що діє мораторій.

Як змінилась вартість життя в Україні за два роки великої війни (інфографіка "Слово і діло")

Як змінилися доходи українців

Середня зарплата по Україні за два роки зросла усього лише на 24% і становила за підсумками 2023 року 16 849 грн. Мінімальна ж зарплата на початку 2024 року зросла усього на 9% і становить зараз 7100 грн.

Найбільше зросла зарплата у солдатів-контрактників на першій лінії оборони. Зараз вона становить 120,5 тис. грн, що на 343% більше, аніж до повномасштабної війни.

Мінімальна пенсія у порівнянні з роком до вторгнення Росії зросла на 22% і становить 2361 грн.

Що стосується податків, то мінімальний і максимальний Єдиний соціальний внесок зросли на 9,2%, як і мінімальна зарплата, оскільки розраховуються від цієї величини. Податок на доходи фізичних осіб не змінився і становить 18%.

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