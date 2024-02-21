Кількість чоловіків і жінок серед ФОПів на Львівщині майже зрівнялась

У другий рік війни – від лютого 2023 року до лютого 2024 року – у Львівській області зареєстровано рекордну кількість ФОПів – 24,4 тис. або 7,7% від загальної кількості в Україні. Про це ідеться в дослідженні сервісу YouControl.

Лише у самому Львові упродовж минулого року зареєстровано 10 837 ФОПів. У 2022 році кількість реєстрації ФОПів в області та у Львові становила 16 718 і 7 922 відповідно.

За даними Львівського обласного управління статистики, станом на 1 січня 2023 року на Львівщині було 101 715 ФОПів, а 1 січня 2024 року їхня кількість становила вже 116 635. Майже на 2% на Львівщині зросла кількість ФОПів, де керівниками є жінки – до 47% проти 45,2% торік.

Та рекорд з відкриття бізнесу аналітики спостерігають на всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. Львівщина цього року лише на третьому місці після Києва, де зареєстровано 44,6 тис. ФОПів (14% від загальної кількості) і Дніпропетровської області із показником 28,3 тис (9%).

Серед міст лідерами з реєстрації бізнесу також стали:

Харків (14 139);

Дніпро (12 128);

Одеса (10 856);

Запоріжжя (6 393);

Кривий Ріг (4 532).

Загалом в Україні з 1 лютого 2023 до 1 лютого 2024 року зареєстровано майже 315 тис. ФОП, що стало історичним рекордом за всі роки незалежності. У 2022 році в Україні зареєстровано 201 295 ФОПів, у довоєнному 2021, що був попереднім рекордсменом, зареєстровано 268 382 ФОП.

Айтівців – удвічі менше

Якщо у попередні роки найбільше ФОПів відкривали з кодом «комп’ютерне програмування», то зараз кількість таких нових підприємців зменшилася удвічі – з майже 12% до 5,6%.

Серед лідерів сьогодні – перукарні та салони краси, яких за минулий рік зареєстровано у чотири рази більше, ніж за попередній. Також в лідерах роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах і через інтернет, а лише потім – програмування.