Українець Павло Олексюк відкрив свій заклад у польському Перемишлі

За підсумками 2023 року, кожне десяте нове підприємство у Польщі – засноване українцями. Ідеться про таку форму підприємництва, як ФОП. Торік у Польщі з’явилося 30 325 ФОПів-українців. Про це пише газета Rzeczpospolita, що проаналізував дані порталу Центральної реєстрації та інформації про бізнес.

У січні та лютому 2022 року у Польщі реєстрували приблизно 200 українських ФОПів на місяць, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну темпи суттєво прискорились. У березні вже ішлося про 600 ФОПів-українців на місяць, у квітні – до 1300, у червні – до 1700, а згодом – до 2000 нових українських бізнесів на місяць.

2023 рік став піковим з реєстрації малого українського бізнесу в Польщі – ідеться про приблизно 2800 підприємств на місяць. Усього впродовж 2022-2023 років українці зареєстрували в Польщі 48 464 ФОП.

Як пише Rzeczpospolita, упродовж 2023 року в Польщі зареєстрували 30325 нових українських фірм. Тоді як кількість усіх нових реєстрацій таких компаній у Польщі сягнула 299,3 тис. Це означає, що українські компанії вже становлять понад 10% закладів цього типу бізнесу.

Знайшли своє місце

Найчастіше українці відкривають у Польщі бізнес в галузі будівництва, ІТ, надання послуг і торгівлі. Експерти зазначають, що це саме ті галузі, особливо будівництво, де Польщі бракує працівників. Тож польській владі, на їхню думку, потрібно зробити все, щоби стимулювати українські бізнеси залишатися в країні та сплачувати тут податки, а не їхати далі, наприклад, в Німеччину.

Опитування поляків-ФОПів показало, що 27% з них переживають через конкуренцію з українським бізнесом, але більшість – 61% – не бачать в українцях загрози. Експерти додають, що підприємливі українці можуть відкривати бізнеси спільно з польськими колегами або ж орієнтуватися, особливо в сфері послуг, на таких же українських утікачів від війни. Тому загрози для польського бізнесу справді немає.