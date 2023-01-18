Найчастіше підприємці реєструються для надання інформаційних послуг і торгівлі

Упродовж 2022 року у Львівській області зареєстровано 16 718 фізичних осіб підприємців і 2985 юросіб, про що свідчать дані сервісу YouControl.

Найбільше ФОПів на Львівщині зареєстровано у Львові – 7 922. Також у п’ятірці лідерів Дрогобич (409), Стрий (381), Червоноград (362) і Винники (217).

За даними платформи Vkursi, пік реєстрації юридичних осіб на Львівщині припав на березень 2022 року – 118 підприємств. Майже всі вони були зареєстровані у категорії мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Відповідно до даних управління статистики у Львівській області, станом на 1 січня 2023 року у Львівській області усього зареєстровано 101 715 ФОПів, 54,8% з яких чоловіки, а 45,2% – жінки. Щодо юросіб на Львівщині, то їх 1 січня було 80 456, більшість із них – 71,6% – чоловіки.

Лише у грудні у Львівській області було зареєстровано 1225 нових бізнесів. Водночас грудневе опитування Інституту економічних досліджень і політичних консультацій говорить, що 96,8% підприємців Львівщини вважають, що в області працювати небезпечно (п’яте місце серед областей після Харківщини, Тернопільщини, Полтавщини та Івано-Франківщини).

Найбільше юридичних осіб і фізичних осіб підприємців упродовж 2022 року, 10 місяців якого тривала війна і відбувались масові ракетні атаки, зареєстровано у Києві – 10 450 юросіб і майже 30 000 ФОПів. Водночас лише 53,6% підприємців Київщини вважають, що в регіоні працювати небезпечно.

У п’ятірці лідерів за реєстраціями нових бізнесів після Києва і Львівщини ідуть Дніпропетровська область (16 101 ФОПів і 2 370 юросіб), Харківщина, де реєстрації відновились тільки влітку (13 283 і 1 387 відповідно) та Одещина (13 234 і 1 985).

Найпоширенішими класифікаторами видів економічної діяльності, за якими реєструвались підприємці у 2022 році, були «Інформація та телекомунікація» і «Оптова і роздрібна торгівля».

Загалом в Україні упродовж 2022 року зареєстровано 201 295 ФОПів, що на 95 тисяч менше, аніж у 2021 році, що став рекордним для реєстрації ФОПів (+4% до 2020 року). Усього в Україні є понад 2 млн 184 тис. фізичних осіб підприємців.