За версією словника сучасної української мови та сленгу «Мислово», висловом 2022 року в Україні став «русскій воєнний корабль, іді…». Львів, гуманітарний і ментальний тил України під час війни, неодноразово казав те ж проблемам воєнного року. Принаймні, про це свідчать деякі цифри, що підсумували 2022 рік у Львові і які ZAXID.NET зібрав для вас.

Додамо, що під час воєнного стану заборонено проводити капітальні ремонти чи будівництва за рахунок місцевих, обласних чи державного бюджетів, тому наразі не випадає говорити про досягнення і витрати у цих галузях.

Економіка

Протягом року бюджет Львова продовжував отримувати надходження від продажу земельних ділянок. Ідеться передусім про ділянки під промисловість і ті, що були під об’єктами нерухомості. У 2022 році Львів заробив на продажі землі майже на 50 млн грн більше, аніж у 2021 році (194,63 млн грн проти 145,82).

Також у 2022 році Львівська міська територіальна громада отримала майже на 50 млн грн більше надходжень від сплати орендної плати за землю. У 2022 році до бюджету Львівської міської територіальної громади надійшло орендної плати за землю на 418,2 млн грн, у 2021 – 371,43 млн грн.

Війна в Україні зменшила потік охочих інвестувати у бізнес, навіть у Львові, що є відносно безпечним місцем. Попри це, упродовж року до управління інвестицій ЛМР надійшло 24 заявки від інвесторів: 17 від внутрішніх, 7 – від міжнародних. 19 запитів стосувалися будівництва нових виробничих потужностей, 5 – реалізації інвестиційних проектів на вже існуючих виробничих площах.

Усі заявки перебувають на різних стадіях опрацювання, як розповіли ZAXID.NET в управлінні інвестиціями ЛМР.

«Ми не зацікавлені в простому розпродажі землі. Ми хочемо, щоб на ділянках реалізовувались проекти, що є у планах міста, і ведемо роботу з інвесторами. Серед іншого, ідеться про міський виробничий хаб», – говорить керівник управління Андрій Павлів.

Окрім того, до Львова релокувалося 41 підприємство. Це підприємства харчової, легкої, машинобудівної промисловості, сфери торгівлі та послуг, датацентр.

У планах на 2023 рік – вийти на новий рівень складності інвестиційних проектів. Ідеться не лише про території з високотехнологічним виробництвом, а й про проект науково-технічного парку у співпраці з навчальними закладами Львова.

Також над поповненням бюджету Львова працювали інспектори з паркування. Цьогоріч вони виписали штрафів чи не найбільше за історію своєї роботи у Львові – на понад 50 млн грн. За попередні роки (з 2018) – 35 млн грн.

Через війну Львів упродовж року майже не відвідували туристи. Їх замінили іноземні журналісти, волонтери, дипломати і внутрішньо переміщені особи, які користувались послугами туристично-інформаційного центру, який відновив роботу у липні 2022 року.

Центр прийняв 6872 людини. 6584 з них – українці з Харкова, Києва, Донецька і Дніпра. Лише 288 – іноземці.

А от іноземних журналістів Львів прийняв як ніколи багато – 2,5 тисячі. Більшість із них були в Україні і у Львові вперше. Саме із роботи з медійниками у Львові виник медіа-центр «Україна».

Війна суттєво вплинула на ринок закладів громадського харчування у Львові. Кафе, ресторани і паби у Львові закривались і відкривались, та наприкінці року баланс був швидше позитивним, аніж ні, говорить ресторанний маркетолог Всеволод Поліщук.

Відкрилися понад 60 унікальних закладів, приблизно половина з них – релокація чи географічна диверсифікація бізнесів рестораторами з інших міст, насамперед із Харкова, Києва та Одеси, а також з Херсона, Миколаєва, Маріуполя, Сум. Утім, близько 20 із відкритих після 24 лютого закладів у Львові вже закрилися або виставлені на продаж.

«Із урахуванням франшизи та нових локацій відомих мереж, у Львові запрацювали близько 150 нових закладів, закрилися загалом – близько 100», – говорить Всеволод Поліщук.

У центрі Львова маріупольці відкрили заклад авторської кухні

У 2022 році у Львові нараховувалось 550 представництв ІТ-компаній (+39 до 2021 року). За даними Львівського ІТ-кластеру, станом на середину року у Львові було 37 тис. ІТ-спеціалістів (у 2021 році – 30-31 тис.), з яких понад 4 тис. – релоковані фахівці.

У Львівському міському центрі зайнятості розповіли про ситуацію зі зайнятістю і безробіттям у Львові. Серед 10,5 тисяч людей, які скористались послугами Центру впродовж року було лише 165 переселенців.

Медицина

Міським медичним хабом для постраждалих від війни українців стало Перше територіальне медичне об’єднання Львова. Тут пролікували 11 тис. поранених українців, із них понад 300 – діти.

У Національному реабілітаційному центрі «Незламні» на базі Першого ТМО у 2022 році встановлено понад 50 протезів, серед них – дві біонічні руки. У процесі – ще 4 біонічні руки.

Перший біонічний протез руки отримав 33-річний десантник Михайло Юрчук

Також упродовж воєнного часу у Першому ТМО пересадили 83 органи:

70 нирок,

7 печінок,

6 сердець.

Соціальна сфера

Попри війну, львів’яни не переставали піклуватися про дітей, які залишились без батьківської опіки. У 2022 році у Львові влаштували у дитячі будинки сімейного типу або в прийомні сім’ї 20 дітей, у 2021 – 19 дітей.

Озеленення і тварини

2022 рік для Львова був також по-справжньому зеленим, у міських парках тривали масштабні роботи з озелення та благоустрою.

У парках Львова висаджено 49 клумб з багаторічників (понад 1500 рослин), 277 дерев і 85 масивів тюльпанів (понад 42 тис. цибулин).

Також облаштовано за спонсорські кошти нові дитячі майданчики у трьох парках міста: 700-річчя, Під Голоском та у парку Франка. У парку Залізна вода відреставровано скульптуру «Дівчинка з косулею», а в парку Франка триває реставрація альтанки «Ротонда».

Новий дитячий майданчик у парку 700-річчя Львова

У Львові почистили 7 озер в парках Піскові озера, Горіховий гай, Снопківський парк і парк Архангела Михаїла та облаштували два нових озера – на вул. Над Джерелом (в межах проекту «Незламні матусі») та в індустріальному парку Сигнівка (коштом інвестора). Коштами інвестора очищено і наведено благоустрій озер на перехресті вул. Стрийської та Наукової.

Також відбувались й інші роботи зі створення і збереження зелених зон у місті. Наприклад, надано статус скверів 5 га території з озером на вул. Шевченка в Дублянах, скверу на просп. Червоної калини, 109 (2 ділянки) і скверу на вул. Тракт Глинянський. А два парки отримали затверджені межі: Погулянка (99 га) і Снопківський (46 га).

Упродовж року у Львові також замінювали старі дерева на нові. Зрізано або впали – 3880 дерев на території районів, 1924 дерева – на території парків. Замість них поступово висаджують нові дерева і кущі різних порід. Загалом упродовж року висаджено 808 дерев і 4700 кущів в районах Львова.

Окрім того, садили горобину, верби, декоративні яблуні, буки, гіркокаштан бріоті.

Також упродовж року у Львові продовжували піклуватися про тварин. ЛКП «Лев» відловлювало, стерилізувало та прилаштовувало котів і собак. Відсоток прилаштування для собак у 2022 році становив 83%, що на 11% більше, аніж торік, для котів – 14% (на 3% більше): відловлено 466 собак і 542 коти, прилаштовано – 386 собак і 74 кота. Обрати собі чотирилапого друга у 2023 році можна на сайті ЛКП «Лев».

Один із прилаштованих ЛКП "Лев" песиків

Значно більше тварин пройшло через «Домівку врятованих тварин», що у парку Знесіння. За словами керівника Ореста Залипського, від початку повномаштабної війни «Домівка» стала прихистком для понад 6 тисяч тварин. Це тварини, евакуйовані зі зони бойових дій, тварини, полишені на вокзалах і автостанціях. Окрім котів і собак «Домівка» рятувала білохвостого орлана, екзотичних мавп, лисиць, єнотів, коней, кіз, баранів, папуг, гризунів, крокодила, ламу, страусів, оленя та інших тварин із зоокутків в найгарячіших точках України.

Олень, якого працівники Домівки евакуювали із Запоріжжя

Станом на січень 2023 року «Домівка» утримує близько 700 тварин. Здебільшого це хворі або скалічені тварини, які не можуть повернутись в природу. Дізнатися, як їм допомогти, можна на сторінці закладу у Facebook.

Співпраця міста і мешканців

У 2022 році Гаряча лінія Львова зареєструвала 127331 звернення, що приблизно на 25 тисяч менше, аніж торік. У міськраді назвали топ-5 питань, з якими звертались львів’яни.

Упродовж 2022 року реставраційні роботи в історичній частині Львова проводились менше, аніж торік. Утім, попри війну, за співфінансування мешканців і міста у Львові в 2022 році відреставрували 29 історичних брам (43 брами – у 2021 році) і 16 автентичних вікон (26 – у 2021 році) та замінили 10 пластикових вікон на дерев’яні.

Історична львівська брама на вулиці Кольберга, 6 після реставрації