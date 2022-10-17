Всі елементи майданчика виготовлені з дерева

У парку імені Івана Франка, що біля університету у центрі Львова, почали монтувати новий дитячий майданчик за мотивами найвідомішого дитячого твору Івана Франка «Лис Микита». Ігрові елементи зроблені з дерева. Роботу профінансував приватний підприємець.

За інформацією Львівської міськради, минулого тижня попередні гірки та гойдалки демонтували, територію вирівняли та підготували. У понеділок, 17 жовтня, у парку почали встановлювати нові елементи: гойдалки, балансири, лазанки, вежа-лабіринт у вигляді замку. Усі конструкції виготовлені з дерева, їх виготовив німецький виробник Матіас Гьопфнер, який спеціалізується на виробництві дитячих майданчиків з натурального дерева.

«Новий майданчик створили за мотивами найвідомішого дитячого твору Івана Франка «Лис Микита». Він буде унікальним і безпечним. За рівнем якості і безпеки вони відповідають німецьким стандартам», – повідомив заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

Також він додав, що майданчик подарував місту анонімний інвестор – той самий, що профінансував ремонт доріжок у цьому ж парку. Також у найстарішому парку Львова планують відреставрувати ротонду, облаштувати фонтан, спланувати нові доріжки, збільшити площу клумб.

Нагадаємо, нещодавно у парку імені 700-річчя Львова облаштували великий дитячий ігровий простір, який також заспонсорував благодійник. Це перший об’єкт, який зробили у львівських парках після 24 лютого.