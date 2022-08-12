У планах збільшення клумб при вході в парк та біля пам’ятника Івану Франку

У парку Івана Франка у центрі Львова проведуть реконструкцію. Там плануються відреставрувати ротонду, облаштувати фонтан, спланувати нові доріжки, збільшити площу клумб. Про це 12 серпня повідомила Львівська міська рада.

«Зміни, які плануємо, не будуть дуже радикальними, але точно додадуть потрібних акцентів, а подекуди – і відновлять історичну справедливість. Тому не революція, а швидше елегантна трансформація», – повідомив заступник мера Львова з питань містобудування Любомир Зубач.

Як повідомила Львівська міськрада, проектантка реконструкції Ольга Криворучко опрацювала історичні карти та фото, на основі яких заплановано низку змін. Наприклад, у планах повернути прохід-алею позаду пам’ятника Івану Франку та додати більше дерев на площі перед університетом.

У планах реконструкції також реставрація ротонди, ремонт існуючих та створення нових доріжок, висадка нових дерев, збільшення клумб при вході в парк та біля пам’ятника Івану Франку. Також в парку планують облаштувати фонтан, оновити дитячий майданчик, частково стилізувавши його під казку Франка «Лис Микита».

Замовником ремонту парку є управління екології та природних ресурсів. Усі витрати за розроблення проектно-кошторисної документації ремонту парку бере на себе ТЗОВ «Ринок «Шувар».