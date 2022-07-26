На площі переклали бруківку, замінили мощення тротуарів і самої площі, встановили незвичні вуличні меблі та додали нові зелені зони

Центр сучасного мистецтва Барселони оголосив фіналістів Європейської премії з міського громадського простору 2022 року. До 25 найкращих проектів увійшов і проект реконструкції площі Коліївщини у Львові. Як повідомила прес-служба ЛМР 26 липня, 25 фіналістів міжнародне журі обрало з-поміж 326 робіт.

Нагадаємо, площу Коліївщини після півторарічної реконструкції відкрили 12 вересня 2021 року. Проект реконструкції розробило архітектурне бюро «Рутенія». На площі замінили усі інженерні мережі, переклали бруківку на проїжджій частині, замінили мощення тротуарів і самої площі, встановили незвичні вуличні меблі та додали нові зелені зони, а також відновили криницю на тому місці, де вона була ще у ХІХ ст. Під час реконструкції археологи знайшли фрагмент середньовічного Високого муру, який був першою лінією оборони середньовічного Львова.

Відновлена криниця є місцем пам'яті: на ній можна побачити вибрані імена львів'ян та львів’янок, які мешкали довкола площі з кінця XIX і до Другої світової війни та були записані у адресні книги різних років. Їхні імена та професії написані ідиш, польською та українською мовами і передають насичене та сповнене змін життя цієї дільниці. Реконструювали площу в межах грантового проєкту «Спільна відповідальність за спільну спадщину» (ReHERIT) на замовлення Управління охорони історичного середовища ЛМР та за підтримки Європейського Союзу.

Додамо, що площа Коліївщини між вул. Староєврейською та Братів Рогатинців виникла в ранній австрійський період на місці старої єврейської дільниці. Первісно площа називалася Жидівською, а у 1871 році після переведення конскрипційної нумерації на вуличну її перейменували на Векслярську. У 1944 році радянська влада змінила назву на площу Коліївщини.