Йдеться про частину вул. Сербської від вул. Валової до пл. Соборної

Ще одна ділянка вул. Сербської у центрі Львова стане пішохідною. Відповідне рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

З ініціативою облаштувати на всій вул. Сербській пішохідну зону до Львівської міськради звернулося ТзОВ «Зірочка». Більшість вулиці зараз пішохідна, однак 100-метрова ділянка від вул. Валової до пл. Соборної використовується як безкоштовна парковка.

На в’їзді з пл. Соборної встановлять знак в’їзд заборонено та пішохідна зона, а зі сторони вул. Валової – демонтують знак «рух прямо».

Схема організації пішохідної зони на вул. Сербській

Згідно з рішенням комісії, Галицька районна адміністрація має до 10 червня встановити відповідні знаки пішохідної зони, після чого нова схема організації дорожнього руху запрацює.