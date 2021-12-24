Реорганізувавши рух, у поліції сподіваються зменшити кількість ДТП на двох перехрестях на вул. Кульпарківській

На двох перехрестях у Львові реорганізують рух за принципом roundabout. Відповідне рішення ухвалили на засіданні міської комісії з безпеки дорожнього руху 23 грудня.

Йдеться про кільцеві перехрестя на вул. Кульпарківська – Володимира Великого та вул. Кульпарківська – Наукова. З відповідною пропозицією до комісії звернулась патрульна поліція. За статистикою поліції після того, як на кільцях, що на просп. Чорновола – Липинського та вул. Липинського – Богдана Хмельницького організували рух за принципом roundabout, там значно зменшилась кількість ДТП, тому таку ж схему руху пропонують облаштувати й на перехрестях вул. Кульпарківська – Володимира Великого та вул. Кульпарківська – Наукова.

Рух на кільці за принципом roundabout передбачає заборону змінювати смугу руху на кільці, а водії повинні пропускати на в’їзді у кільце машини з усіх смуг.

«Тепер Залізнична та Франківська районні адміністрації мають замовити проекти організації руху, після чого ці проекти проаналізує "Львівелектротранс", оскільки по обох кільцях є рух тролейбусних маршрутів і може бути потреба внесення невеликих змін в трасування тролейбусних ліній», – пояснив ZAXID.NET заступник керівника управління вуличної інфраструктури ЛМР Павло Сирватка.

Нова схема руху запрацює після того, як районні адміністрації, відповідно до проекту, нанесуть розмітку та встановлять нові дорожні знаки.