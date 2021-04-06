Сильні затори та ДТП є найбільшими проблемами, які має вирішити зміна ОДР на перехрестях міста

Управління транспорту Львівської міської ради розробило перелік найбільш проблемних перехресть міста, де найближчим часом планується змінити організацію руху. Загалом фахівці визначили 10 найбільш проблемних розв’язок, де часто бувають затори та ДТП. Частина з них потребує відносно недорогих рішень – зміну розмітки, встановлення знаків або встановлення світлофорів. Водночас є частина перехресть, де планують провести реконструкцію та повністю змінити принцип руху автомобілів.

Любінська–Виговського

Як розповів ZAXID.NET керівник управління транспорту ЛМР Орест Олеськів, спочатку на цьому перехресті планували облаштувати кільце, але виявилось, що тут недостатньо місця для такої розв’язки. Тому зараз планується вдосконалення існуючого регульованого перехрестя таким чином, щоб зробити його менш аварійним і також зменшити затримки на нього.

Кульпарківська–Виговського

На цьому кільцевому перехресті фіксують сильні затори та часті хоч і незначні, ДТП. Для того, щоб покращити безпеку і прискорити рух на перехресті планують облаштувати турбо-кільце. Для цього міська рада замовить проектно-кошторисну документацію, а реалізація проекту планується на наступний рік.

Шевченка–Томашівська

На цьому перехресті планують облаштувати кільце. Цього року мерія планує замовити проект, щоб мати змогу реалізувати проект уже наступного року.

Як розповів Орест Олеськів, у Рясному планують зробити більш безпечним рух на мості на вул. Шевченка, 418. Спочатку тут встановлять знаки та нанесуть розмітку, аби покращити інформативність водіїв. У подальшому тут можуть встановити камеру фіксації швидкості. Також тут планують облаштувати регульований пішохідний перехід.

Стрийська–Сахарова

Цього року на перехресті планують перемалювати розмітку таким чином, щоб покращити пропускну здатність і створити окрему лівоповоротну смугу для транспорту, що повертає на вул. Сахарова. Таким чином проїжджати це перехрестя стане значно легше.

Кульпарківська–Наукова

Це перехрестя є також місцем концентрації ДТП, оскільки автомобілі повертають ліворуч з прилеглих територій зі сторони аеропорту.

«І там часто бувають ДТП, оскільки машини їдуть на великих швидкостях зі сторони виїзду в місто. Тому є пропозиція заборонити ліві повороти і облаштувати розворот на перехресті з вул. Трускавецькою», – пояснює Орест Олеськів.

Джерельна–Хімічна–Єрошенка–Під Дубом

Цього року на цьому перехресті організують рух розміткою та знаками, а у подальшому мерія замовить проектно-кошторисну документацію, щоб реконструювати це перехрестя.

Личаківська–Пасічна

Це перехрестя є одним з найбільш проблемних у Львові. Міська комісія забезпеки дорожнього руху уже неодноразово розглядала різні способи зменшити концентрацію автомобілів на перетині вул. Пасічної та вул. Личаківської. За словами Ореста Олеськіва, остаточного рішення для покращення організації руху ще немає. Незабаром Личаківська адміністрація має перенести газову трубу, яка блокує одну із смуг руху. Невирішеними наразі залишаються питання перенесення автостанції, яка також блокує рух транспорту, та будівництво нової АЗС.

Шевченка–Ковча

Тут планують збудувати міст, який має внормувати рух автомобілів, який зараз є досить хаотичним. Однак до реалізації цього великого проекту на перехресті планують облаштувати тимчасове кільце.

«Є пропозиція тут організувати тимчасовий кільцевий рух за допомогою тимчасових засобів організації руху і розмітки. Це буде пілотний проект статичного урбанізму. Тут планується встановити пластикові блоки, обмежувач по центру і таким чином облаштувати тут кільце. Схему організації цього кільця буде розглядати комісія з безпеки дорожнього руху, а потім вже можна буде говорити про реалізацію», – пояснює Орест Олеськів.

Червоної Калини–Стуса–Липова Алея

Ця розв'язка є ще одним місцем концентрації ДТП. Автомобілі розганяються на спуску з просп. Червоної Калини і вже на виїзді на вул. Стуса часто трапляються аварії. На цьому перехресті планують встановити світлофор на пішохідному переході. Також тут змінять організацію руху, щоб убезпечити виїзд з вул. Липової Алеї і розворот на вул. Стуса.

Зелена–Зубрівська

Це перехрестя має ускладнені ліві повороти і сповільнює рух вул. Зеленою. Тут планують встановити світлофор і нанести нову розмітку.

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Управління транспорту та урбаністики ЛМР виділило ще шість транспортних розв’язок, які уже запроектовані і потребують фінансування для реалізації. Йдеться, зокрема, про перехрестя Городоцька–Виговського.

«Минулого року ми покращили рух, організувавши постійний зелене світло для руху прямо на виїзд з міста. Але це перехрестя ще потребує вдосконалення – влаштувати пішохідні переходи та велопереїзди», – розповідає Орест Олеськів.

Цього року Франківська райадміністрація дещо змінить організацію руху на перехресті Кульпарківська–Антоновича–Окружна.

«Там планується відрізати виступ тротуару, і це дозволить випрямити траєкторію руху, особливо для громадського транспорту. І також планується перерозподілити рух по смугах, щоб зробити його більш впорядкованим, зрозумілим і щоб не створювати «пляшкового горла» на цьому перехресті», – каже Орест Олеськів.

Зараз завершується розробка проектно-кошторисної документації на облаштування квазі-кільця на перехресті Городоцька–Сяйво. Розробку проекту фінансує забудовник «Ріел», що будує житловий комплекс Riel City на території молокозаводу на Левадівці. Облаштування транспортної розв’язки відбуватиметься за кошти з міського бюджету.

Цього року також виготовляється ПКД на турбо-кільце Княгині Ольги–Володимира Великого. Реалізація цього проекту планується у 2022 році.

Кільце Зелена–Пасічна є проблемним, бо тут є нерівномірний розподіл потоків і утворюється «пляшкове горло» на вул. Зеленій у напрямку виїзду з міста. Для покращення організації руху на цьому перехресті замовлять ПКД, а реалізація передбачається уже на наступний рік. Також міська комісія з безпеки дорожнього руху погодила облаштування кільця на перехресті Сихівська–Зелена.

За словами Ореста Олеськіва, найдешевшими проектами з перелічених є перехрестя Стрийська–Сахарова, Джерельна–Хімічна–Єрошенка, Шевченка–Ковча та Кульпарківська–Антоновича–Окружна. Найдорожчим проектом буде облаштування транспортної розв’язки на перехресті вулиць Сяйво–Городоцька.

Зазначимо, що усі зміни в організації руху на перехрестях та вулицях Львова погоджує міська комісія з безпеки дорожнього руху (КБДР). Якщо рішення комісії потребує незначних робіт, як встановлення знаків чи нанесення розмітки, цим займається районна адміністрація. На більш складні проекти, як облаштування чи реконструкція кілець, спочатку замовляється проектно-кошторисна документація. Після цього за наявності грошей у бюджеті розвитку уже можуть почати реалізовувати проект.