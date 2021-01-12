Патрульна поліції Львова склала умовний рейтинг автомобілів, на яких найчастіше затримують водіїв у нетверезому стані. Його очолюють ВАЗи, хоча багато порушників трапляється і на дорогих авто.

Відділ аналітичного забезпечення патрульної поліції склав цей рейтинг порушників за статистикою 2020 року на ділянках Львівщини, де працює патрульна поліція – Львів і міжнародні траси. Також не враховували моделі авто та рік випуску.

ВАЗ — 487 протоколів; Volkswagen — 289 протоколів; Mercedes-Benz — 171 протокол; Renault — 170 протоколів; Opel — 167 протоколів; Skoda — 137 протоколів; BMW — 134 протоколи; Honda — 117 протоколів; Daewoo — 85 протоколів; Ford — 81 протокол.

Серед інших найчастіших порушників — власники автомобілів Audi, Chevrolet, Nissan, Lexus, Seat, Kia, Renault, Tesla, Citroen, Hyundai, Dacia, Mitsubishi, Peugeot, Toyota, Mazda, Nissan, Fiat, Suzuki, Volvo, Subaru, Rover, Geely, Chery, Chrysler, Smart, Infiniti, Mustang, Alfa Romeo, Jeep, Porsche та Hammer.

«Цей рейтинг умовний, адже в ньому немає усіх марок автомобілів. Ми показали для того, аби спростувати стереотипи, що безвідповідальність водія залежить від марки авто. Наголошуємо, що нетверезий водій є небезпечним для усіх учасників дорожнього руху», — пояснили у патрульній поліції.

Загалом, у 2020 році патрульні Львівської області склали 3205 протоколів на нетверезих водіїв. З них 190 протоколів – за повторне за рік порушення і 138 – за три затримання у нетверезому стані протягом року.

Торік водії напідпитку спричинили 681 ДТП на Львівщині. У них постраждала 141 людина, семеро загинули.