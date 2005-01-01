У Рясному облаштують чотири кільцеві розв'язки

Онлайн-мапа розташування майбутніх кільцевих перехресть

СуспільствоІрина Рєвунова, сьогодні, 14:0211392

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У Львові на вул. Шевченка у мікрорайоні Рясне облаштують чотири кільцеві розв’язки, аби сповільнити рух автомобілів, які на цій ділянці вулиці часто перевищують швидкість і створюють аварійні ситуації. Відповідне рішення у середу, 28 березня, ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху.

«Вул. Шевченка має дві смуги, а в Рясне-1 і Рясне-2 вона розширюється до чотирьох смуг, через що на цій ділянці постійно виникають аварійні ситуації. Є пропозиція облаштування кілець біля вул. Томашівської, на повороті на завод «Електрон», перед мостом і за мостом на повороті на «Онур». Відповідно, ми сповільнимо рух на цій ділянці», – розповів спеціаліст управління транспорту Львівської міської ради Костянтин Баранюк.

Комісія з безпеки дорожнього руху таку пропозицію підтримала. Однак оскільки облаштування кілець є високовартісним, цьогоріч департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР лише замовить проект кільцевих розв’язок. Будувати їх будуть, імовірно, у 2019 році, якщо вдасться знайти відповідні кошти в бюджеті.

Додамо, що на одному з переходів у Рясному торік загинув відомий волонтер Тарас Білик.

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