Йдеться про ділянку вул. Миколайчука від вул. Полтв’яної до вул. Щурата

У Львові обрали проект реконструкції вул. Миколайчука, що передбачає спільну виділену смугу для автобусного та електричного громадського транспорту. Найкращий проект обирали на архітектурному конкурсі, результати якого управління архітектури та урбаністики Львівської міськради оприлюднила в понеділок, 23 травня.

За проектом, який виголовило ЛКП «Інститут просторового розвитку», на оновленій вул. Миколайчука з однієї сторони облаштують відокремлену смугу громадського транспорту, яка буде спільною для автобусів та електротранспорту. Вони пролягатимуть по всій довжині вулиці у напрямку Голосківського кладорвища. З іншого боку передбачені смуги автомобільного транспорту, які регулюватимуться світлофорами.

«Це насправді безпрецедентний проект, тому що до цього часу конкурси на реконструкцію вулиці не проводили не лише у Львові, а й в Україні. Тепер ми маємо взірець роботи, коли архітектори разом із транспортними експертами організовують вуличний простір», – розповів головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

За його словами, спільна виділена смуга для автобусного та електричного транспорту дасть можливість розглянути широку транспортну мережу, зокрема сполучити вул. Миколайчука як із радіальними, так і з концентричними напрямками руху по місту.

«Адаптовані зупинки та спільна смуга громадського транспорту дає дуже велику перевагу, надзвичайно важливу у цьому місці – безперешкодний зв’язок автомобілів швидкої допомоги із лікарнею. У той час, коли ми можемо сьогодні побачити, як автомобілі швидкої потрапляють у затори, то на оновленій вулиці Миколайчука вони зможуть буквально "пролітати", із безпекою для усіх учасників дорожнього руху», – додав він.

Нагадаємо, що першу ділянку вул. Миколайчука – від вул. Пилипа Орлика до в’їзду на Голосківський цвинтар – відремонтували у 2019 році. Після ремонту на вулиці планували запустити тролейбус із автономним ходом.