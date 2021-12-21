На вул. Миколайчука прокладуть трамвайну колію

У Львові оголосили всеукраїнський архітектурний конкурс на проект реконструкції вулиці Миколайчука. Переможець конкурсу отримає премію у розмірі 160 тис. грн.

В оголошенні на сайті Львівської міської ради вказано, що основними завданнями для конкурсантів є:

розробити проектну пропозицію реконструкції вулиці Миколайчука на ділянці від вул. Полтв’яної фактично до міської лікарні швидкої допомоги;

проект має поєднувати інтереси всіх користувачів вулиці, враховувати розвиток громадського транспорту та забезпечувати безпеку руху.

До участі у конкурсі запрошують експертів міської мобільності та транспортної сфери, містопланувальників, сертифікованих інженерів, проектувальників автомобільних доріг, архітекторів та інших фахівців.

Призовий фонд конкурсу складає 360 000 грн. У конкурсі визначили три премії:

перша премія — 160 000 грн;

друга премія — 120 000 грн;

третя премія — 80 000 грн.

Для реєстрації на конкурс необхідно заповнити форму за посиланням до 16 січня 2022 року. Переможця конкурсу оберуть 3 березня.

Ознайомитися із завданням та вимогами до конкурсу можна тут.

Проект реконструкції вул. Миколайчука має передбачити продовження трамвайної лінії від перетину з вул. Полтв’яною до району лікарні швидкої допомоги та перетину з вул. Щурата. Щоб реалізувати цю ідею, на вул. Миколайчука збудують розвороте кільце. Під час реконструкції на вулиці мають передбачити дві смуги для громадського транспорту і дві смуги – для приватного транспорту, а також велоінфраструктуру.

Два роки тому Львові почали реконструкцію іншої ділянки вул. Миколайчука – від вул. Пилипа Орлика до в’їзду на Голосківський цвинтар. Після ремонту на вулиці запустять тролейбус із автономним ходом. Наступного року у Львові планують розпочати реконструкцію вул. Мазепи.