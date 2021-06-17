Житловий комплекс побудують на вул. Щурата

У Львові визначили переможця архітектурного конкурсу на будівництво житлового комплексу на вул. Щурата. Висота будівель коливатиметься від 8 до 17 поверхів.

Йдеться про забудову земельної ділянки площею 2,7 га на околиці Львова. Призначення цієї ділянки – для багатоквартирної житлової забудови. 12 лютого виконком Львівської міськради погодив містобудівні умови та обмеження на будівництво великого житлового комплексу на цій ділянці, на найкращий проект якого оголосили архітектурний конкурс.

17 червня журі визначило переможця конкурсу – проект «Майстерні Бєляєвих». За концепцією на вул. Щурата побудують масштабний житловий комплекс із вбудованими приміщеннями для комерції та підземним паркінгом. Найвищі будинки висотою сягатимуть 17 поверхів. Їх розташують на кутах житлових секцій. Біля ЖК облаштують також велике спортивне поле та дитсадок.

Нагадаємо, що раніше головний архітектор Львова Антон Коломєйцев розповідав ZAXID.NET, що на цій території передбачено 50 тис. м² житлової площі, 4200 м² комерційних приміщень та дитячий садок на 1000 м².

«Архітектори представляли ескізний проект на містобудівній раді і отримали погодження такої поверховості та висоти до 55 метрів. Це дасть можливість збудувати не монолітну забудову однакової поверховості, а скомбінувати висотну забудову з середньою», – пояснив Антон Коломєйцев.

Будівництво вестиме ЖБК «Північна околиця», яким керує Олександр Васильович Білан. Раніше забудовник також заявляв про готовність співфінансувати будівництво школи в районі вул. Щурата.