На території колишнього військового містечка на вул. Княгині Ольги, 1-5 будують ЖК «Львівська мрія»

Західний апеляційний господарський суд у середу, 23 червня, визнав недійсним договір про будівництво житлового комплексу «Львівська мрія» на території колишнього військового містечка №1. Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Йдеться про будівництво ЖК «Львівська мрія» на території колишнього військового містечка №1 загальною площею 6,22 га. За даними видання «Наші Гроші», у 2016 році тодішній міністр оборони Степан Полторак доручив керівнику Західного управління капітального будівництва Володимиру Винарському розробити документи на шість земельних ділянок міністерства в західних областях, зокрема й на ділянку на вул. Княгині Ольги, 1-5.

Пізніше Влодимир Винарський без узгодження з Міноборони провів конкурс на інвестора для будівництва житлового комплексу на території колишнього військового містечка №1. В конкурсі взяли дві компанії ТОВ «Львівська мрія» та ТОВ «Енерджі плюс Україна» й перемогла остання. «Енерджі плюс Україна» взяла підрядником будівництва «Львівську мрію». Пізніше так й назвали ЖК, який почали будувати у 2019 році.

26 листопада 2016 року Західне управління капітального будівництва Міноборони уклало договір із ТОВ «Енерджі Плюс Україна» про будівництво житлового комплексу на вул. Княгині Ольги, 1-5. При цьому, забудовник, у обмін на земельну ділянку, мав погасити заборгованість Міноборони перед працівниками на 75 тис. грн та виділити військовим квартиру на загальну суму 434 тис. грн. У серпні 2020 року Міноборони та «Енерджі Плюс Україна» уклали додаткову угоду, за якою уточнили площу забудови.

У 2018 році забудовник отримав містобудівні умови та обмеження від Львівської міськради, однак через рік Державна архітектурно-будівельна інспекція оштрафувала ТзОВ «Енерджі плюс Україна» на 3,5 млн грн, оскільки забудовник розпочав роботи без дозволів. Також забудовнику скасували видані раніше містобудівні умови і обмеження.

У червні 2019 року Державне бюро розслідувань почало розслідування через будівництво ЖК «Львівська мрія», оскільки при укладенні договору із забудовником про користування земельною ділянкою на території військового містечка посадовці Західного управління капітального будівництва Міноборони вийшли за межі своїх повноважень: землю безоплатно передали приватній фірмі під забудову, тоді як ринкова вартість ділянки становить понад 45 млн грн.

Візуалізація ЖК «Львівська мрія» / фото ЛУН

Через це будівництво Спеціалізована прокуратура Західного регіону звернулася до суду з вимогою скасувати договір між Міноборони та ТОВ «Енерджі Плюс Україна». У суді прокурор пояснив, що цільове призначення ділянки з земель оборони на землі житлової забудови змінили з порушеннями. Крім цього, додаткову угоду затвердили без погодження з Головним управлінням майна та ресурсів, а самі умови додаткової угоди суперечать інтересам держави.

Однак у вересні 2020 року Господарський суд позов заступника військового прокурора Західного регіону не задовольнив. На це рішення і прокуратура, і забудовник подали апеляцію й 23 червня Західний апеляційний господарський суд визнав недійсним договір про будівництво ЖК на території колишнього військового містечка №1.

«Прокурори довели, що законодавством не передбачено можливості передання земель оборони без відповідних на це дозволів та погоджень, а тому договір від листопада 2016 року є незаконним», – ідеться в повідомленні Спеціалізованої прокуратури у військовій і оборонній сфері Західного регіону.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Львівська мрія» і ТОВ «Енерджі Плюс Україна» зареєстровані за однією адресою – вул. Зоологічна, 4а в Києві. Власниками «Енерджі Плюс Україна» є Олег Борисов, Федір Чікірьов та Вячеслав Гергало, а «Львівської мрії» – син Олега Борисова Андрій та Світлана Тертична. Сам Олег Борисов був радником міністра оборони.