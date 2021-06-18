На вул. Володимира Великого, 2А зараз житло продає «Рубікон Груп», хоча 90 квартир вже продав попередній забудовник - «Львівська мрія»

Львівська міська рада попереджає мешканців про шахрайство із продажем квартир на вул. Володимира Великого, 2а. Раніше там житловий комплекс мала намір звести компанія «Львівська мрія», а тепер ділянку забудовує інша компанія – «Рубікон», яка виставила квартири на повторний продаж.

Сьогодні, 18 червня, у міській раді відбулась зустріч із людьми, що вклали кошти у це будівництво. Компанія «Львівська мрія» вже продала близько 90 квартир, але їх виставили на повторний продаж компанія «Рубікон».

«Станом на сьогодні більше 200 людей постраждали, інвестувавши близько 200 млн грн. Ми хочемо попередити мешканців, що на вул. Володимира Великого, 2А йде шахрайство та подвійний продаж квартир, вони можуть стати жертвами чергових шахраїв. Ми застерігаємо людей, щодо купівлі там нерухомості через компанію «Рубікон», поки не врегулюється ситуація», – повідомила керуюча справами виконкому Львівської міськради Наталія Алєксєєва.

На сайті про новобудови ЛУН зазначено, що за адресою вул. Володимира Великого, 2а квартири продає забудовник «Рубікон Груп» вже під іншою назвою – ЖК «Pictorial».

У четвер, 17 червня, обдурені власники вийшли на пікет до міської ради, сьогодні у Ратуші з ними відбулася зустріч. Мешканці мають написати заяву в поліцію про шахрайство, звернутися у прокуратуру та в обласну ДАБІ, оскільки міська інспекція не має повноважень перевіряти, адже там є будівництво класу СС3.

Представник ініціативної групи Дмитро Чобан розповів ZAXID.NET, що близько 20 обдурених власників розірвали договори з «Львівською мрією» і подали в суд для стягнення коштів.

«Замовник будівництва «Озерна алея» уклала інвестиційну угоду з «Львівською мрією», продаж квартир відбувався через «КУА Оптимум». В середині літа 2020 року ми дізнаємося, що «Озерна алея» розірвала договір з «Львівською мрією» і привели собі іншого забудовника, не повідомляючи нас і не пропонуючи жодних варіантів переходу. Спочатку нас обіцяли перевести на нового забудовника. А коли ми звернулися до «Рубікону», вони навіть про нас не хотіли чути», – пояснив ZAXID.NET Дмитро Чобан, який придбав квартиру у «Львівської мрії».

У міській раді додали, що судові процеси тривають також щодо ще одного об’єкта будівництва «Львівської мрії» – на вул. Княгині Ольги, 1-5. Розслідування через будівництво на території військового містечка проводить ДБР. Слідчі підозрюють посадовців Міноборони у зловживанні службовим становищем та розтраті військового майна.

«Там теж 120 людей хочуть отримати свої квартири. Зараз туди заходять нові інвестори та забудовники. Якщо вони будуть коригувати містобудівні умови та обмеження, то ми обіцяємо, що проведемо зустріч з ними, аби вони врахували права тих людей, які купили там близько 9 тис. м2 нерухомості та інвестували близько 100 млн грн. «Львівська мрія» була на цих двох адресах, але вона збирала кошти через компанію «Управління активами». Тобто починалось це із «Львівської мрії», а зараз у процес включились інші шахраї», – пояснила Наталія Алєксєєва.

Нагадаємо, як інформував ZAXID.NET, містобудівні умови та обмеження від міської ради Львова на будівництво спортивно-рекреаційного комплексу з житлом на вул. Володимира Великого, 2а ще у липні 2018 року отримала компанія «Озерна алея». У серпні 2018 року інспектори ДАБІ скасували підприємству містобудівні умови через порушення зонінгу. Це рішення інспекції забудовник у 2019 році оскаржив у суді, але в апеляційній інстанції йому заборонили продовжувати будівництво. Однак підприємство подало клопотання про скасування цієї заборони.

За даними бізнес-платформи YouControl, ТОВ «Будівельно-інвестиційна компанія «Рубікон Груп» належить Марті Іваньо (30%), Тетяні Мамчак (30%), Марії-Ілоні Іваник (20%), Компанії з управління активами «Актив» (10%) та акціонерному товариству «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глоріон» (10%).